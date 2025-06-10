Самарская область презентует туристические возможности региона на федеральном уровне

Во вторник, 10 июня, в Москве стартовал Международный туристический форум "Путешествуй!", на котором Самарская область и одни из ведущих представителей туристической отрасли региона презентуют свои возможности и предложения.

"Участие в таком значимом мероприятии позволяет продемонстрировать богатство природных и культурных ресурсов нашего региона, а также предложения ведущих представителей туристической отрасли. Это важная составляющая реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", направленного на развитие внутреннего туризма и повышение качества обслуживания. Мы уверены, что благодаря совместным усилиям регион укрепит свою позицию как привлекательное направление для путешественников, и внесет значительный вклад в экономику страны", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Международный туристический форум "Путешествуй!" является одной из инициатив в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по решению президента Владимира Путина. Нацпроект помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Одной из целей нацпроекта является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году.