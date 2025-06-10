16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара вошла в ТОП-10 направлений отдыха на июньские праздники Самарская область представит свои туристические возможности на Международном туристическом форуме "Путешествуй!" Развитие событийного туризма в Самарской области обсудили на стратегической сессии Жители Самарской области стали чаще покупать страховки для путешествий за рубеж Российские туристы спешат в Самару на отдых летом 2025 года (Яндекс.Путешествия)

Туризм Общество

Самарская область презентует туристические возможности региона на федеральном уровне

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 июня, в Москве стартовал Международный туристический форум "Путешествуй!", на котором Самарская область и одни из ведущих представителей туристической отрасли региона презентуют свои возможности и предложения.

"Участие в таком значимом мероприятии позволяет продемонстрировать богатство природных и культурных ресурсов нашего региона, а также предложения ведущих представителей туристической отрасли. Это важная составляющая реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", направленного на развитие внутреннего туризма и повышение качества обслуживания. Мы уверены, что благодаря совместным усилиям регион укрепит свою позицию как привлекательное направление для путешественников, и внесет значительный вклад в экономику страны", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Международный туристический форум "Путешествуй!" является одной из инициатив в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", реализуемого по решению президента Владимира Путина. Нацпроект помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Одной из целей нацпроекта является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6