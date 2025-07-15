Жителей и гостей Самарской области приглашают на пятый тольяттинский ретрофестиваль "Жигули"

В субботу, 19 июля, в тольяттинском Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова состоится пятый юбилейный ретрофестиваль "Жигули" — масштабный праздник ностальгии, музыки и ретромашин. В этот день вход на фестиваль будет бесплатным для всех гостей.
Фестиваль проходит при поддержке министерства туризма Самарской области и администрации Тольятти в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Автомобили старше 30 лет проедут по городу, финишируют на площадке фестиваля и станут частью грандиозной выставки. Будет представлено более 50 экипажей со всей страны.
В программе фестиваля:
- ретро-ралли и автородео,
- концертная программа,
- тематические фотозоны и уличные инсталляции,
- яркий ретропикник с тольяттинскими рестораторами,
- мастер-классы, лекции и атмосферные игры детства: классики, резиночка, вышибалы,
- игровая зона для детей (аниматоры, аквагрим, конкурсы),
- "дворовая" дискотека от диджеев,
- гитарный уголок в духе "Грушинки",
- выставка товаров от самозанятых,
- бесплатный просмотр экспонатов музея.
Любители ретромашин могут присоединиться к ретроралли "Жигули" — подробности по ссылке.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....