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Туризм Общество

Жителей и гостей Самарской области приглашают на пятый тольяттинский ретрофестиваль "Жигули"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 19 июля, в тольяттинском Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова состоится пятый юбилейный ретрофестиваль "Жигули" — масштабный праздник ностальгии, музыки и ретромашин. В этот день вход на фестиваль будет бесплатным для всех гостей.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Фестиваль проходит при поддержке министерства туризма Самарской области и администрации Тольятти в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". 

Автомобили старше 30 лет проедут по городу, финишируют на площадке фестиваля и станут частью грандиозной выставки. Будет представлено более 50 экипажей со всей страны.

В программе фестиваля:

  • ретро-ралли и автородео,
  • концертная программа,
  • тематические фотозоны и уличные инсталляции,
  • яркий ретропикник с тольяттинскими рестораторами,
  • мастер-классы, лекции и атмосферные игры детства: классики, резиночка, вышибалы,
  • игровая зона для детей (аниматоры, аквагрим, конкурсы),
  • "дворовая" дискотека от диджеев,
  • гитарный уголок в духе "Грушинки",
  • выставка товаров от самозанятых,
  • бесплатный просмотр экспонатов музея.

Любители ретромашин могут присоединиться к ретроралли "Жигули" — подробности по ссылке.

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