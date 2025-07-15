Жителей и гостей Самарской области приглашают на пятый тольяттинский ретрофестиваль "Жигули"

В субботу, 19 июля, в тольяттинском Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова состоится пятый юбилейный ретрофестиваль "Жигули" — масштабный праздник ностальгии, музыки и ретромашин. В этот день вход на фестиваль будет бесплатным для всех гостей.

Фестиваль проходит при поддержке министерства туризма Самарской области и администрации Тольятти в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Автомобили старше 30 лет проедут по городу, финишируют на площадке фестиваля и станут частью грандиозной выставки. Будет представлено более 50 экипажей со всей страны.

В программе фестиваля:

ретро-ралли и автородео,

концертная программа,

тематические фотозоны и уличные инсталляции,

яркий ретропикник с тольяттинскими рестораторами,

мастер-классы, лекции и атмосферные игры детства: классики, резиночка, вышибалы,

игровая зона для детей (аниматоры, аквагрим, конкурсы),

"дворовая" дискотека от диджеев,

гитарный уголок в духе "Грушинки",

выставка товаров от самозанятых,

бесплатный просмотр экспонатов музея.

Любители ретромашин могут присоединиться к ретроралли "Жигули" — подробности по ссылке.