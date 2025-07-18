Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели пешеходной тропы по Самарской луке Татьяна Суркова и Петр Якубсон рассказали о том, как создается "Путь реки".

16 июля они провели журналистов и блогеров из Самарской области по отрезку пешей круговой тропы "Путь реки" — от горы Отважная, к скале Шишка и к бухте у "Откола".

"Путь реки" — это круговой маршрут по Самарской Луке протяженностью более 300 км. Работы по маркировке тропы еще не завершены, но в этом году планируется смычка кольца. Для самостоятельных путешествий уже открыты две трети тропы. В некоторых местах уже появились большие информационные стенды, и их станет еще больше в туристических точках с большой проходимостью.

"Устанавливаем большие красивые стенды для тех людей, кто не слышал про тропу, но в таких местах, как Рождествено, Гаврилова Поляна, Подгоры. То есть человек просто идет в свое однодневное путешествие, которое сам придумал себе, и видит наш стенд. Понимает, что, оказывается, кроме того места, куда он приехал, есть еще много всего, что можно гулять вообще вокруг всей Луки. Такой же красивый стенд появится вот здесь (на горе Отважная — прим. Волга Ньюс), потому что сюда люди тоже приезжают, место раскрученное. Таким образом, наша тропа позволяет локальное, точечное восприятие Луки расширить", — рассказывает Петр Якубсон.

На тропе есть четыре типа маркировки:

— бело-красно-белая горизонтальная метка означает основной маршрут;

— бело-зелено-белая горизонтальная метка — это альтернативный маршрут;

— бело-красно-белая вертикальная метка — подход на тропу от транспорта;

— бело-сине-белая вертикальная метка — тупиковое ответвление.

Также карту всей тропы и отдельных маршрутов можно найти на сайте проекта.

"Путь реки" подойдет и для многодневных автономных походов с палатками, и для однодневных прогулок, которые становятся все более популярны.

"Это некоммерческий общественный проект. Вся эта разметка и остальная инфраструктура, которую вы увидите, делается руками волонтеров. Мы сами для себя хотели открыть Самарскую Луку, потому что все ездят с Ширяева на Молодецкий Курган, а что в остальном-то на этом острове происходит? Поэтому в первый год мы это все исследовали, собирали волонтерские группы, сделали карту, согласовались с нацпарком, чтобы обойти заповедные зоны, и сделали такой пеший маршрут, как бы и для себя и, в общем-то, для всех", — поделился Петр Якубсон.

О том, как же именно строится пешеходная тропа, рассказала Надежда Потапская — волонтер с более чем 20-летним стажем, участвовавшая в создании первой пешей тропы на Байкале — Большой байкальской тропы. Основные правила: тропа должна быть сконструирована таким образом, чтобы людям можно было легко по ней легко ходить, безопасно, и чтобы наносить минимальный вред природе. Когда люди идут где попало, вытаптывается много растений, происходит эрозия почвы. Тропа же позволяет направить поток людей в определенной последовательности, в определенное место. Туристы не расходятся и, соответственно, мусор тоже могут либо уносить с собой, либо складывать в определенное место, а не где попало.

"Несмотря на то что многие могут критиковать, говорить: "Что вот вы позволяете, открываете эти места, все больше людей ходит, портит там природу, вытаптывают, мусорят и так далее", но мы не можем этот процесс остановить. Люди все равно ходят. Мы же стараемся направить в правильное русло", — рассказывает Надежда Потапская.

У троп есть стандарты: ширина — около 90 см, уклон во внешнюю сторону не более 5 градусов. Также крайне важен отвод воды, чтобы тропа была устойчивая к вымыванию. Еще одним важным правилом является то, что после завершения работ тропостроители должны убрать следы своей деятельности. То есть тропа должна выглядеть так, как будто она появилась естественным путем.

Сейчас "Путь реки" проводит пеший челлендж "Жигули зовут" с 20 июня по 20 сентября.

Есть две номинации для новичков:

— "Маршруты" — пройти хотя бы один маршрут "Пути реки";

— "Ботаник" — сфотографировать интересные растения Самарской Луки.

Номинации для увлеченных:

— "Вершины" — посетить шесть и более вершин на "Пути";

— "Пещеры" — найти пять и более подземных объектов;

— "Всегда в пути" — пройти более 50 км тропы в рамках одного или нескольких походов.

После прохождения результаты — фотографии, а для некоторых номинаций — записанный трек, необходимо загрузить в телеграм-бот, он сам спросит, на какую номинацию зачесть файлы. Загружать файлы можно после каждого похода, при подведении итогов результате суммируют. В начале октября победителей пригласят на награждение и подарят призы.