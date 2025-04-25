В Самаре изменятся пять автобусных маршрутов

Власти продолжают работу над созданием транспортно-пересадочного узла "Пятилетка" в Самаре. Уже к концу апреля на него планируют завести пять автобусных маршрутов. Об этом Волга Ньюс сообщили в городской администрации.
ТПУ "Пятилетка" делают в районе одноименной железнодорожной платформы и станции метро "Кировская". В непосредственной близости проходят муниципальные и межмуниципальные автобусные маршруты, в шаговой доступности - троллейбус и трамвай. Целью является организация удобной пересадки пассажиров с одного вида общественного транспорта на другой.
"Проект по созданию ТПУ "Пятилетка" разработан министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Он прошел госэкспертизу и направлен в региональный минстрой. Администрация города подготовила проект организации дорожного движения и внесла предложения по корректировке генерального плана", - рассказали Волга Ньюс в мэрии.
По словам чиновников, создание ТПУ "Пятилетка" планируется осуществить в два этапа. Первый предполагает благоустройство на территории, прилегающей к пр. Кирова, площадки для отстоя автобусов и автостоянки для посетителей торгового комплекса. Площадку освободили от незаконных торговых объектов. Также выполнены работы по переносу опор освещения, ремонту ливневой канализации.
В рамках второго этапа запланированы ремонтно-строительные работы по организации автобусного проезда между автостанцией и железнодорожной платформой Пятилетка. Под автомобильным мостом построят дорогу для обеспечения заезда на ТПУ с нечетной стороны пр. Кирова.
"Транспортно-пересадочный узел предполагает организацию конечной остановки для межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутов с комфортной пересадкой на городские маршруты общественного транспорта, обеспечивающих доступность всех районов Самары. С января 2025 года предусмотрен заезд на ТПУ автобусов №87 Северное шоссе - станция метро "Кировская", обеспечивающих транспортное обслуживание предприятий ОПК. До конца апреля текущего года планируется завести туда внутригородские маршруты №№ 6, 21, 30, 38 и 51. Это позволит не только обеспечить удобную пересадку пассажиров между различными видами транспорта, но и совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области определить перечень межмуниципальных маршрутов южного направления для заезда на данную площадку", - отметили представители мэрии.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???