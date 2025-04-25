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Общество

В Самаре изменятся пять автобусных маршрутов

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти продолжают работу над созданием транспортно-пересадочного узла "Пятилетка" в Самаре. Уже к концу апреля на него планируют завести пять автобусных маршрутов. Об этом Волга Ньюс сообщили в городской администрации.

Фото: Александра Ламзина

ТПУ "Пятилетка" делают в районе одноименной железнодорожной платформы и станции метро "Кировская". В непосредственной близости проходят муниципальные и межмуниципальные автобусные маршруты, в шаговой доступности - троллейбус и трамвай. Целью является организация удобной пересадки пассажиров с одного вида общественного транспорта на другой.

"Проект по созданию ТПУ "Пятилетка" разработан министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Он прошел госэкспертизу и направлен в региональный минстрой. Администрация города подготовила проект организации дорожного движения и внесла предложения по корректировке генерального плана", - рассказали Волга Ньюс в мэрии.

По словам чиновников, создание ТПУ "Пятилетка" планируется осуществить в два этапа. Первый предполагает благоустройство на территории, прилегающей к пр. Кирова, площадки для отстоя автобусов и автостоянки для посетителей торгового комплекса. Площадку освободили от незаконных торговых объектов. Также выполнены работы по переносу опор освещения, ремонту ливневой канализации.

В рамках второго этапа запланированы ремонтно-строительные работы по организации автобусного проезда между автостанцией и железнодорожной платформой Пятилетка. Под автомобильным мостом построят дорогу для обеспечения заезда на ТПУ с нечетной стороны пр. Кирова.

"Транспортно-пересадочный узел предполагает организацию конечной остановки для межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутов с комфортной пересадкой на городские маршруты общественного транспорта, обеспечивающих доступность всех районов Самары. С января 2025 года предусмотрен заезд на ТПУ автобусов №87 Северное шоссе - станция метро "Кировская", обеспечивающих транспортное обслуживание предприятий ОПК. До конца апреля текущего года планируется завести туда внутригородские маршруты №№ 6, 21, 30, 38 и 51. Это позволит не только обеспечить удобную пересадку пассажиров между различными видами транспорта, но и совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области определить перечень межмуниципальных маршрутов южного направления для заезда на данную площадку", - отметили представители мэрии.

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