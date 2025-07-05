Прокуратура заинтересовалась пожаром на Красной Глинке

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по обстоятельствам возгорания дебаркадера вблизи Самары, передает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, в субботу вечером в акватории реки Волги вблизи санатория "Красная Глинка" загорелся дебаркадер.

Как уточнили в надзорном ведомстве, огонь повредил моторную лодку и гидроцикл.

"Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о противопожарной безопасности, исполнение требований о регистрации и эксплуатации водного объекта. При наличии оснований примет меры реагирования", — прокомментировали в ведомстве.