Прокуратура заинтересовалась пожаром на Красной Глинке

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по обстоятельствам возгорания дебаркадера вблизи Самары, передает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Напомним, в субботу вечером в акватории реки Волги вблизи санатория "Красная Глинка" загорелся дебаркадер.
Как уточнили в надзорном ведомстве, огонь повредил моторную лодку и гидроцикл.
"Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о противопожарной безопасности, исполнение требований о регистрации и эксплуатации водного объекта. При наличии оснований примет меры реагирования", — прокомментировали в ведомстве.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !