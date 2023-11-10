На Кировском рынке продолжаются установка и снос незаконных павильонов

В администрации Самары рассказали о предварительных итогах борьбы с незаконными павильонами на Кировском рынке.
Напомним, павильоны на Кировском рынке демонтировали еще в 2019 году. Уточнялось, что на железнодорожной станции Пятилетка, примыкающей к рынку, планируется создать транспортный пересадочный узел. Он объединит все виды транспорта — электричку, метро, автобус, троллейбус и трамвай. На конец 2023 г. "узел" не построили.
Считается, что с Кировского рынка начала свою "жизнь" ОПГ "Законовские". Мужчины собирали дань с торговцев и делились выручкой с ОПГ "Солнцевская". Недавно стало известно, что автостанцию у Кировского рынка хочет построить структура Сергея Плотникова. В некоторых кругах его знают по псевдониму "Плот".
Как уточнили в мэрии на запрос Волга Ньюс, проект создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в районе железнодорожной станции Пятилетка разрабатывается министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Также на днях стало известно, что на строительно-монтажные работы по созданию ТПУ "Пятилетка" в следующем году хотят направить 287,8 млн рублей.
В то же время чиновники снова борются с незаконно установленными торговыми павильонами на "Кировском", а торговцы продолжают их незаконно устанавливать.
"По информации администрации Советского района в реестр самовольно установленных объектов потребительского рынка на территории района внесено 97 объектов, расположенных в районе ООО Торговый комплекс "Мой — Кировский вещевой", в том числе четыре объекта, установленных в 2023 году", — сообщили журналисту Волга Ньюс в мэрии.
К началу ноября демонтировали 72 объекта. Остальные — "включены в задание на проведение мероприятий по демонтажу".
Кроме того, отчеты о борьбе с незаконной торговлей на пр. Кирова удалось получить от администрации Промышленного района. В реестр самовольно установленных объектов внесено 124 торговых точки, которые имеют отношение к упомянутому рынку.
"В период с 2022 по 2023 годы на вышеуказанной территории были демонтированы все 124 торговых объекта. На освобожденных местах новые нестационарные торговые объекты не появлялись", — уточнили в администрации.
Меж тем, журналист Волга Ньюс побывал на Кировском рынке. Торговцы утверждают, что люди, работавшие в незаконных и теперь снесенных павильонах, перебрались в другие павильоны на этом рынке (возможно, законно установленные). Интересно, что здесь же, на рынке журналист Волга Ньюс обнаружил "мини-отель" с гражданами, возможно, иностранного государства. В пристрое к двухэтажному зданию есть большая столовая, где приветливый мужчина жарит лепешки. Он же разрешил пройти в уборную в здании, поэтому удалось увидеть часть быта жильцов — на первом этаже непосредственно туалет и, вероятно, "душ из тазика", складские помещения с мешками, а также лестница на второй этаж, откуда доносились голоса, похожие на детские. Судьба "гостиницы" пока не известна.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻