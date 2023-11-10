На Кировском рынке продолжаются установка и снос незаконных павильонов

В администрации Самары рассказали о предварительных итогах борьбы с незаконными павильонами на Кировском рынке.

Напомним, павильоны на Кировском рынке демонтировали еще в 2019 году. Уточнялось, что на железнодорожной станции Пятилетка, примыкающей к рынку, планируется создать транспортный пересадочный узел. Он объединит все виды транспорта — электричку, метро, автобус, троллейбус и трамвай. На конец 2023 г. "узел" не построили.

Считается, что с Кировского рынка начала свою "жизнь" ОПГ "Законовские". Мужчины собирали дань с торговцев и делились выручкой с ОПГ "Солнцевская". Недавно стало известно, что автостанцию у Кировского рынка хочет построить структура Сергея Плотникова. В некоторых кругах его знают по псевдониму "Плот".

Как уточнили в мэрии на запрос Волга Ньюс, проект создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в районе железнодорожной станции Пятилетка разрабатывается министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Также на днях стало известно, что на строительно-монтажные работы по созданию ТПУ "Пятилетка" в следующем году хотят направить 287,8 млн рублей.

В то же время чиновники снова борются с незаконно установленными торговыми павильонами на "Кировском", а торговцы продолжают их незаконно устанавливать.

"По информации администрации Советского района в реестр самовольно установленных объектов потребительского рынка на территории района внесено 97 объектов, расположенных в районе ООО Торговый комплекс "Мой — Кировский вещевой", в том числе четыре объекта, установленных в 2023 году", — сообщили журналисту Волга Ньюс в мэрии.

К началу ноября демонтировали 72 объекта. Остальные — "включены в задание на проведение мероприятий по демонтажу".

Кроме того, отчеты о борьбе с незаконной торговлей на пр. Кирова удалось получить от администрации Промышленного района. В реестр самовольно установленных объектов внесено 124 торговых точки, которые имеют отношение к упомянутому рынку.

"В период с 2022 по 2023 годы на вышеуказанной территории были демонтированы все 124 торговых объекта. На освобожденных местах новые нестационарные торговые объекты не появлялись", — уточнили в администрации.

Меж тем, журналист Волга Ньюс побывал на Кировском рынке. Торговцы утверждают, что люди, работавшие в незаконных и теперь снесенных павильонах, перебрались в другие павильоны на этом рынке (возможно, законно установленные). Интересно, что здесь же, на рынке журналист Волга Ньюс обнаружил "мини-отель" с гражданами, возможно, иностранного государства. В пристрое к двухэтажному зданию есть большая столовая, где приветливый мужчина жарит лепешки. Он же разрешил пройти в уборную в здании, поэтому удалось увидеть часть быта жильцов — на первом этаже непосредственно туалет и, вероятно, "душ из тазика", складские помещения с мешками, а также лестница на второй этаж, откуда доносились голоса, похожие на детские. Судьба "гостиницы" пока не известна.