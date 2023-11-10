16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Кировском рынке продолжаются установка и снос незаконных павильонов В Клиниках СамГМУ помогли вернуть двигательную активность еще 9 жителям Снежного Виртуозом по настольному теннису можно стать и в пожилом возрасте: В Самарской области набирают популярность группы активного долголетия Для футбольных болельщиков подадут дополнительный транспорт 11 ноября В Сызрани установят люки с изображением достопримечательностей

Общество

На Кировском рынке продолжаются установка и снос незаконных павильонов

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В администрации Самары рассказали о предварительных итогах борьбы с незаконными павильонами на Кировском рынке.

Фото: предоставлено автором

Напомним, павильоны на Кировском рынке демонтировали еще в 2019 году. Уточнялось, что на железнодорожной станции Пятилетка, примыкающей к рынку, планируется создать транспортный пересадочный узел. Он объединит все виды транспорта — электричку, метро, автобус, троллейбус и трамвай. На конец 2023 г. "узел" не построили.

Считается, что с Кировского рынка начала свою "жизнь" ОПГ "Законовские". Мужчины собирали дань с торговцев и делились выручкой с ОПГ "Солнцевская". Недавно стало известно, что автостанцию у Кировского рынка хочет построить структура Сергея Плотникова. В некоторых кругах его знают по псевдониму "Плот".

Как уточнили в мэрии на запрос Волга Ньюс, проект создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в районе железнодорожной станции Пятилетка разрабатывается министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Также на днях стало известно, что на строительно-монтажные работы по созданию ТПУ "Пятилетка" в следующем году хотят направить 287,8 млн рублей.

В то же время чиновники снова борются с незаконно установленными торговыми павильонами на "Кировском", а торговцы продолжают их незаконно устанавливать.

"По информации администрации Советского района в реестр самовольно установленных объектов потребительского рынка на территории района внесено 97 объектов, расположенных в районе ООО Торговый комплекс "Мой — Кировский вещевой", в том числе четыре объекта, установленных в 2023 году", — сообщили журналисту Волга Ньюс в мэрии.

К началу ноября демонтировали 72 объекта. Остальные — "включены в задание на проведение мероприятий по демонтажу".

Кроме того, отчеты о борьбе с незаконной торговлей на пр. Кирова удалось получить от администрации Промышленного района. В реестр самовольно установленных объектов внесено 124 торговых точки, которые имеют отношение к упомянутому рынку.

"В период с 2022 по 2023 годы на вышеуказанной территории были демонтированы все 124 торговых объекта. На освобожденных местах новые нестационарные торговые объекты не появлялись", — уточнили в администрации.

Меж тем, журналист Волга Ньюс побывал на Кировском рынке. Торговцы утверждают, что люди, работавшие в незаконных и теперь снесенных павильонах, перебрались в другие павильоны на этом рынке (возможно, законно установленные). Интересно, что здесь же, на рынке журналист Волга Ньюс обнаружил "мини-отель" с гражданами, возможно, иностранного государства. В пристрое к двухэтажному зданию есть большая столовая, где приветливый мужчина жарит лепешки. Он же разрешил пройти в уборную в здании, поэтому удалось увидеть часть быта жильцов — на первом этаже непосредственно туалет и, вероятно, "душ из тазика", складские помещения с мешками, а также лестница на второй этаж, откуда доносились голоса, похожие на детские. Судьба "гостиницы" пока не известна.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Груздев 31 октября 2023 21:24 Профессиональные и начинающие журналисты Самарской области могут принять участие в конкурсе российских СМИ "Совет Федерации — палата регионов"

Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))

Катерина К 26 октября 2023 19:59 В декабре 2023 года в Самаре появится несколько новых автобусных маршрутов

Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Елена Ковшова 25 октября 2023 20:25 На Кировском рынке в Самаре работает ОМОН

И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?

Алена Ручкинова 06 октября 2023 08:08 Благотворительный фонд "Независимость" оказал помощь 150 детям

Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3