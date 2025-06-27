В летнем лагере "Жигули" проходит профильная смена "Финансовая грамотность"

На базе летнего лагеря "Жигули", что распложен на берегу Волги в с. Зольное, открылась профильная смена "Финансовая грамотность". Смена проходит в третий раз в рамках региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Самарской области.
"Профильная смена по финансовой грамотности — это отличная возможность для подростков провести летние каникулы с пользой, получить новые знания и навыки в области финансов, чтобы иметь возможность ежедневно применять их на практике, научиться ориентироваться в мире разнообразных финансовых инструментов, принимать разумные решения по расходам, инвестициям и сбережениям в будущем, а также не стать жертвами мошенников", — отметил Алексей Жуков, руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства финансов Самарской области.
В смене принимают участие свыше 150 ребят 14-18 лет и педагогов из разных городов и районов Самарской области. Все они были активными участниками мероприятий по финансовой грамотности, которые проходили на протяжении учебного года.
Организатором профильной смены стал Региональный центр финансовой грамотности населения Самарской области.
Для ребят подготовлена интересная программа, направленная на повышение уровня компетентности управления собственными деньгами и сбережениями, защиты от дропперства. Это мастер-классы, деловые игры, круглые столы, дискуссии и многое другое.
В первый день смены состоялся "Финансовый турнир" для учащихся и "Кибервикторина" для педагогов. Их провел постоянный участник финансовой смены — Отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России. В турнире ребята выполняли такие задания как "Криптограф", "Финансовые ребусы", "IT секьюрити", а также посмотрели на знакомые с детства сказки с точки зрения финансовой грамотности.
Профильная смена продлится до 30 июня. За это время ребята также станут участниками V этапа Всероссийской эстафеты "Мои финансы" — "Финансовая безопасность для семьи: защити свои деньги", который посвящен ответственному управлению личным и семейным бюджетом, способам его защиты от мошенников и киберугроз.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.