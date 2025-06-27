В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные "Дню молодежи"

В субботу, 28 июня, в Самарской области запланировано более 200 мероприятий, посвященных "Дню молодежи", в которых примут участие порядка 25 тыс. человек. Центральной площадкой празднования станет Струковский сад в Самаре, где пройдет фестиваль "День молодежи 2025" под слоганом "Знай. Люби. Гордись. Приумножай".
С 14:00 до 21:00 гостей ждет насыщенная программа: концерты, розыгрыши призов, научные бои, награждение активной молодежи и специальные акции в поддержку участников СВО. Завершится праздник выступлением популярной самарской группы VLNY.
В этом году концепция фестиваля объединяет четыре ключевых аспекта: знание истории страны и гордость за достижения предков, уважение к традициям, любовь к родине через личную вовлеченность и созидательную активность для развития России. Гости смогут посетить тематические площадки, принять участие в мастер-классах, научных боях и розыгрышах на главной сцене. Особое внимание уделят патриотическим акциям, включая "Свет сердец всей страны" в поддержку бойцов Специальной военной операции.
В рамках фестиваля состоится церемония награждения молодых лидеров, внесших вклад в развитие молодежной политики региона, а также запуск волонтерской программы Международного форума "Россия — спортивная держава". Творческую часть программы представят участники фестивалей студенческого творчества "Веснушка" и "Самарская студенческая весна".
Для участия в фестивале необходимо заранее зарегистрироваться на сайте деньмолодежи2025.рф. Войти на территорию можно будет только со стороны ул. Красноармейской, в районе пересечений с улицами Куйбышева и Вилоновской.
Для участия в активностях обязательна регистрация на сайте: деньмолодежи2025.рф. Подробную программу можно найти в сообществе ВКонтакте.
Последние комментарии
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Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.