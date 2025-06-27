В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные "Дню молодежи"

В субботу, 28 июня, в Самарской области запланировано более 200 мероприятий, посвященных "Дню молодежи", в которых примут участие порядка 25 тыс. человек. Центральной площадкой празднования станет Струковский сад в Самаре, где пройдет фестиваль "День молодежи 2025" под слоганом "Знай. Люби. Гордись. Приумножай".

С 14:00 до 21:00 гостей ждет насыщенная программа: концерты, розыгрыши призов, научные бои, награждение активной молодежи и специальные акции в поддержку участников СВО. Завершится праздник выступлением популярной самарской группы VLNY.

В этом году концепция фестиваля объединяет четыре ключевых аспекта: знание истории страны и гордость за достижения предков, уважение к традициям, любовь к родине через личную вовлеченность и созидательную активность для развития России. Гости смогут посетить тематические площадки, принять участие в мастер-классах, научных боях и розыгрышах на главной сцене. Особое внимание уделят патриотическим акциям, включая "Свет сердец всей страны" в поддержку бойцов Специальной военной операции.

В рамках фестиваля состоится церемония награждения молодых лидеров, внесших вклад в развитие молодежной политики региона, а также запуск волонтерской программы Международного форума "Россия — спортивная держава". Творческую часть программы представят участники фестивалей студенческого творчества "Веснушка" и "Самарская студенческая весна".

Для участия в фестивале необходимо заранее зарегистрироваться на сайте деньмолодежи2025.рф. Войти на территорию можно будет только со стороны ул. Красноармейской, в районе пересечений с улицами Куйбышева и Вилоновской.

Для участия в активностях обязательна регистрация на сайте: деньмолодежи2025.рф. Подробную программу можно найти в сообществе ВКонтакте.