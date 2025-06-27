16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Наталья Соловова: "Чтобы вдохновлять сотрудников разных поколений, нужно понимать, что для каждого из них важно" В России запустили Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 27 июня 70% российских предпринимателей работают более 60 часов в неделю S7 Technics объявляет набор технических специалистов в Самаре

Работа и Кадры Общество

В Самарской области прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Научиться составлять резюме, пройти собеседования и найти работу мечты, попробовать себя в новой профессии на VR-тренажере или оборудованном рабочем месте, примерить спецодежду, управлять беспилотным летательным аппаратом — все это могли сегодня сделать посетители Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Ярмарка проходит по всей стране, в рамках национального проекта "Кадры", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В Самарской области мероприятия прошли на 11 площадках: в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Красноярском районе. Главная площадка — в Струковском парке в Самаре.

"Сегодня на рынке труда гораздо больше вакансий, чем соискателей, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Мы организуем различные мероприятия, чтобы помочь работодателям найти сотрудников, а жителям области — подходящую работу. Проводим ярмарки вакансий, дни открытых дверей конкретных предприятий и уже третий год — Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Здесь представлены крупные работодатели, образовательные организации, выставка профессий. Надеюсь, всем участникам ярмарка будет полезной".

В рамках мероприятия прошло подписание соглашения о взаимном сотрудничестве между Самарским областным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

На площадке ярмарки было многолюдно. Все желающие могли сразу пройти собеседование у нескольких работодателей, выбрать подходящую вакансию.

"Ищу работу юриста, — поделилась Анна Канищева. — Уже получила предложение, но хочу найти место работы поближе к дому. Я думала, что юристов много и они не востребованы, пока не пришла в центр занятости. Там мне рассказали, что юристы сейчас требуются в разных сферах и здесь, на ярмарке, я убедилась, что это так, вакансий достаточно, и можно выбрать работу по душе".

В мероприятии приняли участие представители средних и высших учебных заведений Самарской области, рассказали о возможностях профобучения. Специалисты службы занятости познакомили с услугами, которые могут получить жители области. Для ветеранов СВО и членов их семей, а также людей с ограничениями по здоровью работали отдельные консультационные площадки. Возможность попробовать себя в качестве оператора беспилотника предоставили специалисты Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова.

Тематическая фотозона, презентации работодателей, мастер-классы и тренинги также нашли своих посетителей и зрителей. Информация о других мероприятиях службы занятости по ссылке.

Гид потребителя

Фото на сайте

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6