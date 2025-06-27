В Самарскую область идет новый атмосферный фронт с дождями

На Самарскую область движется новый атмосферный фронт с грозовыми дождями, сообщает Приволжское УГМС. Перерывом без осадков может стать только воскресенье, 29 июня.

Синоптики поясняют, что активный циклон, отметившийся обильными дождями, покидает Среднюю Волгу. В субботу регион окажется под влиянием его тыловой части, поэтому сохранятся дожди разной интенсивности, порывистый северо-западный ветер и пониженный температурный фон.

В воскресенье, на фоне роста атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха начнет повышаться благодаря прояснениям в облачных полях, но так и не достигнет своих июньских значений.

Однако уже 30 июня к берегам Волги устремится новый атмосферный фронт с грозовыми дождями.