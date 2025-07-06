В Самаре любитель кино и свиданий лишился крупной суммы из-за мошенницы

В полицию Самары обратился 23-летний парень, который сообщил, что у него похитили более 126 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевший сообщил, что познакомился в соцсети с девушкой. Та предложила сходить на свидание в кино и написала, что для себя билет уже купила. Затем она отправила молодому человеку ссылку, по которой он мог бы купить билет для себя.

Перейдя по ссылке, парень выбрал место рядом с девушкой, ввел данные карты для оплаты и пароль из СМС. Все введенные коды оказались неправильными, но с карты списалась небольшая сумма. Далее потерпевший сообщил о проблеме девушке, на что она предложила обратиться в службу поддержки, чтобы вернуть деньги.

По указанию сотрудника "службы поддержки" самарец вновь ввел данные своей банковской карты для возврата, после чего с нее сняли все накопления, а новая знакомая и "специалист из службы поддержки" перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.