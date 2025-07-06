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Преступления Происшествия

В Самаре любитель кино и свиданий лишился крупной суммы из-за мошенницы

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратился 23-летний парень, который сообщил, что у него похитили более 126 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевший сообщил, что познакомился в соцсети с девушкой. Та предложила сходить на свидание в кино и написала, что для себя билет уже купила. Затем она отправила молодому человеку ссылку, по которой он мог бы купить билет для себя.

Перейдя по ссылке, парень выбрал место рядом с девушкой, ввел данные карты для оплаты и пароль из СМС. Все введенные коды оказались неправильными, но с карты списалась небольшая сумма. Далее потерпевший сообщил о проблеме девушке, на что она предложила обратиться в службу поддержки, чтобы вернуть деньги.

По указанию сотрудника "службы поддержки" самарец вновь ввел данные своей банковской карты для возврата, после чего с нее сняли все накопления, а новая знакомая и "специалист из службы поддержки" перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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