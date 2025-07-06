В Самаре любитель кино и свиданий лишился крупной суммы из-за мошенницы

В полицию Самары обратился 23-летний парень, который сообщил, что у него похитили более 126 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевший сообщил, что познакомился в соцсети с девушкой. Та предложила сходить на свидание в кино и написала, что для себя билет уже купила. Затем она отправила молодому человеку ссылку, по которой он мог бы купить билет для себя.
Перейдя по ссылке, парень выбрал место рядом с девушкой, ввел данные карты для оплаты и пароль из СМС. Все введенные коды оказались неправильными, но с карты списалась небольшая сумма. Далее потерпевший сообщил о проблеме девушке, на что она предложила обратиться в службу поддержки, чтобы вернуть деньги.
По указанию сотрудника "службы поддержки" самарец вновь ввел данные своей банковской карты для возврата, после чего с нее сняли все накопления, а новая знакомая и "специалист из службы поддержки" перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы