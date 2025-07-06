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Преступления Происшествия

Жительница Самары незаконно прописала в своей квартире пятерых мигрантов

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре будут судить 43-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют по статье "Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина подала в госучреждение пакет документов о регистрации пяти лиц по месту жительства в принадлежащей ей квартире на ул. Железной Дивизии в Промышленном районе. При этом владелица жилплощади достоверно знала, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут, так заранее об этом с ними договаривалась.

"При подаче документов на регистрацию женщина неоднократно предупреждалась полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, однако женщина от своих действий не отказалась.Сотрудники полиции задержали местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - отмечается в сообщении.

Задержанная признала вину и пояснила, что получила за свои "услуги" 2 тысячи рублей.

На нее возбудили уголовное дело. Сейчас оно передано в Промышленный суд.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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