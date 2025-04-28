В Самаре обследуют пациента, контактного по случаю холеры

В СамГМУ в отношении контактного (по случаю холеры), выявленному в Московской области, в настоящее время проводится его обследование и обследование других контактных. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Самарской области.

"В настоящее время по результатам исследований возбудитель холеры не выявлен, проводится дальнейшее обследование и противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Управления", — отмечается в сообщении.

Ранее федеральные СМИ сообщали, что в Подмосковье у туриста, вернувшегося 21 апреля из Индии, обнаружили холеру. Специалисты Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц — 321 человек в 33 регионах страны.

Чуть позже стало известно еще об одном случае заражения — у жителя Воронежской области, который также прибыл на территорию РФ из Индии 21 апреля.