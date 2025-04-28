Тольяттинец хотел быть предпринимателем, но стал обвиняемым в мошенничестве

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение 24-летнему безработному мужчине по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, 12 апреля 2024 г. обвиняемый заключил социальный контракт и получил 300 тыс. руб. на предпринимательскую деятельность в строительной сфере. Однако позже он не смог предоставить отчет и чеки о расходах на приобретение необходимых товаров и оборудования. Также мужчина не погасил ущерб.

Уголовное дело направили в Автозаводский районный суд Тольятти.