Тольяттинец хотел быть предпринимателем, но стал обвиняемым в мошенничестве

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение 24-летнему безработному мужчине по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
По версии следствия, 12 апреля 2024 г. обвиняемый заключил социальный контракт и получил 300 тыс. руб. на предпринимательскую деятельность в строительной сфере. Однако позже он не смог предоставить отчет и чеки о расходах на приобретение необходимых товаров и оборудования. Также мужчина не погасил ущерб.
Уголовное дело направили в Автозаводский районный суд Тольятти.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы