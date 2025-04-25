Почта России представила в Самаре марку в честь 80-летия Победы

В пятницу, 25 апреля, в Доме купца А. А. Иванова (ул. Молодогвардейская, 144) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, приуроченной к 80-летию Победы. Мероприятие реализуется в рамках совместного проекта РФ и Республики Беларусь по выпуску в обращение тематического почтового блока в 51 отделении Почты России крупных городов России, в том числе и в Самаре.

Церемонию гашения открыл министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.

"Эта марка символизирует не только память о героях, защищавших родину, но и наше стремление к мирному решению конфликтов и объединению наций в противостоянии идеологиям ненависти. Почтовая марка, которую мы сегодня представляем, — это особый знак благодарности и уважения к тем, кто боролся за наше настоящее и будущее. Наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить этот мир и передать его будущим поколениям", — заключил руководитель ведомства.

Номинал марок — 80 руб., тираж — 58 тыс. экземпляров. Дополнительно Почта России издала конверты первого дня и изготовила штемпели специального гашения для городов-героев Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Мурманска, Новороссийска, Тулы, и еще 57 городов страны, включая город трудовой славы Самара. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО "Марка" — дочерняя компания Почты.

Марку украшает орден Отечественной войны I степени, на полях — фотографии штурма и взятия рейхстага, а также Парада Победы 1945 г., сделанные Евгением Халдеем и Владимиром Гребневым.

"Победа в Великой Отечественной войне — героический подвиг советского народа, пример единства, сплоченности, самоотверженности и любви к родине. Сегодня у нас важное событие — мы проводим специальное гашение марки в честь 80-летия Великой Победы. Эта марка — не просто знак почтовой оплаты, а символ памяти о тех, кто сражался за нашу свободу. Когда люди будут отправлять письма с этой маркой, они вспомнят о подвиге наших дедов и прадедов. О том, как тяжело далась та победа, и как важно ее помнить", — отметил директор УФПС Самарской области Андрей Попов.

Завершил торжественную часть Иван Полуэктов, руководитель военно-исторического направления, военно-гуманитарного общества "Запасная столица". Он выразил благодарность УФПС Самарской области, а также выразил надежду на продолжение проведения подобных мероприятий.

В Самарской области продолжается подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы. На заседании областного организационного комитета "Победа" губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Самое главное — делать все от нас зависящее, чтобы память о тех великих событиях, память о том великом подвиге всегда оставалась в учебнике, в уроке, в разговоре и в сердце каждого из нас".

По окончании церемонии гашения марки, желающие смогли принять участие в написании Диктанта Победы.