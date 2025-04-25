Почта России представила в Самаре марку в честь 80-летия Победы

В пятницу, 25 апреля, в Доме купца А. А. Иванова (ул. Молодогвардейская, 144) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, приуроченной к 80-летию Победы. Мероприятие реализуется в рамках совместного проекта РФ и Республики Беларусь по выпуску в обращение тематического почтового блока в 51 отделении Почты России крупных городов России, в том числе и в Самаре.
Церемонию гашения открыл министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.
"Эта марка символизирует не только память о героях, защищавших родину, но и наше стремление к мирному решению конфликтов и объединению наций в противостоянии идеологиям ненависти. Почтовая марка, которую мы сегодня представляем, — это особый знак благодарности и уважения к тем, кто боролся за наше настоящее и будущее. Наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить этот мир и передать его будущим поколениям", — заключил руководитель ведомства.
Номинал марок — 80 руб., тираж — 58 тыс. экземпляров. Дополнительно Почта России издала конверты первого дня и изготовила штемпели специального гашения для городов-героев Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Мурманска, Новороссийска, Тулы, и еще 57 городов страны, включая город трудовой славы Самара. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО "Марка" — дочерняя компания Почты.
Марку украшает орден Отечественной войны I степени, на полях — фотографии штурма и взятия рейхстага, а также Парада Победы 1945 г., сделанные Евгением Халдеем и Владимиром Гребневым.
"Победа в Великой Отечественной войне — героический подвиг советского народа, пример единства, сплоченности, самоотверженности и любви к родине. Сегодня у нас важное событие — мы проводим специальное гашение марки в честь 80-летия Великой Победы. Эта марка — не просто знак почтовой оплаты, а символ памяти о тех, кто сражался за нашу свободу. Когда люди будут отправлять письма с этой маркой, они вспомнят о подвиге наших дедов и прадедов. О том, как тяжело далась та победа, и как важно ее помнить", — отметил директор УФПС Самарской области Андрей Попов.
Завершил торжественную часть Иван Полуэктов, руководитель военно-исторического направления, военно-гуманитарного общества "Запасная столица". Он выразил благодарность УФПС Самарской области, а также выразил надежду на продолжение проведения подобных мероприятий.
В Самарской области продолжается подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы. На заседании областного организационного комитета "Победа" губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Самое главное — делать все от нас зависящее, чтобы память о тех великих событиях, память о том великом подвиге всегда оставалась в учебнике, в уроке, в разговоре и в сердце каждого из нас".
По окончании церемонии гашения марки, желающие смогли принять участие в написании Диктанта Победы.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???