В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы с градом

В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, локально град с сохранением ночью и днем в воскресенье, 27 апреля. Об этом сообщает Приволжское УГМС,

МЧС России напоминает: