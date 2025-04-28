В Самаре создадут условия для выездных регистраций браков

25 апреля в рамках рабочего визита во Дворец бракосочетания Самары глава города Иван Носков обсудил с руководителем комитета ЗАГС Самарской области Екатериной Мельник организацию предстоящего летнего сезона свадеб, в частности — возможность помощи в организации выездных регистраций.
"Специалисты ЗАГСа подберут красивые места в городе, которые подходят для торжественной церемонии, а наша задача — их оформить и предоставить молодоженам. Скорее всего, это будут парки и скверы, но в этом вопросе я полностью полагаюсь на мнение сотрудников ЗАГСа. Уверен, в хорошую погоду такие выездные торжественные церемонии будут очень востребованы не только среди самарцев, но и среди гостей нашего города", — отметил глава Самары Иван Носков.
25 апреля, в канун праздника Красная горка, во Дворце бракосочетания зарегистрировали свой союз 26 самарских пар. Иван Носков лично поздравил трех из них — семьи Петровых, Рюмшиных и Дурновцевых, пожелал им долгих лет счастливой семейной жизни, вручив цветы и памятные подарки.
Как рассказала Екатерина Мельник, с момента открытия в 1984 году Дворца бракосочетания Самары в брак здесь вступили почти 92 тысячи пар молодоженов.
"В 2016 году здание Дворца было реконструировано с полной заменой всех инженерных сетей и коммуникаций. В то же время, нам удалось сохранить все аутентичные места, созданные архитектором Алексеем Герасимовым. Дворцу 41 год, место очень "намоленное". Ежегодно, здесь регистрируется более 3000 браков, свыше 900 актов рождения детей и почти, в каждой семье, есть фотографии, которые сделаны на фоне картины, написанной самим Викуловым", — рассказала руководитель комитета ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.
В настоящее время во Дворце работает выставка "Семья Победы, где представлены заслуженные семьи из всех уголков Самарской области. В год 80-летнего юбилея Победы выставка будет обновлена, будут добавлены фотографии новых семей, в том числе семей участников СВО.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???