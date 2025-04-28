Память героев Великой Отечественной войны почтили высадкой 3 тысяч деревьев на острове Зелененький

25 апреля на территории волжского острова Зелененький в Самаре прошла акция по восстановлению леса. Активисты движения "Волонтеры Леса", представители торговой сети "Победа" и неравнодушные жители региона, несмотря на сложные погодные условия, приняли участие в масштабной экологической акции, высадив 3 тыс. сеянцев сосны.

Место акции было выбрано не случайно — лесные массивы на острове подверглись атаке вредителей, что ставит под угрозу всю его экосистему.

Волонтеры ставили целью не только помочь природе региона, но и увековечить память героев Великой Отечественной войны. Высаженные сосны посвятили тем, кто защищал Родину.

"В этом году сошлись два больших события: 10 лет нашей торговой сети "ПОБЕДА" и 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Компания решила поддержать экологическую акцию, чтобы оставить наследие в память о героях, отстоявших наши земли. Я рада лично участвовать в такой акции и своими руками посадить деревья, которые будут долгие годы расти в таком красивом месте", — сказала управляющий группой магазинов торговой сети "ПОБЕДА" Елена Габрелян.

"Несмотря на дождь с градом накануне и прогноз дождя в день высадки мы решили не отменять мероприятие. Переносить посадку было нельзя, так как был риск, что деревья не приживутся. Мы решили не рисковать, собрались и, невзирая на дождь и туман на Волге, добрались до острова и выполнили намеченный план по посадке деревьев полностью", — рассказал координатор ВОД "Волонтеры Леса" в Самарской области, руководитель АНО "ЭкИТ" Сергей Денисов.

Это не первая подобная инициатива "Волонтеров леса" и торговой сети "ПОБЕДА": ранее лесовосстановительные мероприятия уже проводились в Липецкой и Ульяновской областях. В общей сложности в трех регионах было высажено свыше 9 тыс. молодых деревьев.