Самарская область написала седьмой "Диктант Победы"

Международная историческая акция "Диктант Победы" с каждым годом привлекает все больше желающих проверить свои знания о Великой Отечественной войне. В год 80-летия Победы в Самарской области в ней приняло участие более 70 тыс. жителей на более 1,7 тыс. площадках.

"Диктант Победы" — это важнейшая акция, которая объединяет всех нас вокруг памяти о великом подвиге наших предков. Для Самарской области, где в годы войны была запасная столица, она имеет особое значение, — отметил губернатор Вячеслав Федорищев. — Это наша история, гордость и ответственность. В нашем регионе, где история практически каждой семьи связана с Великой Отечественной войной, мы особенно трепетно относимся к сохранению правды о тех героических годах. Я искренне благодарю всех, кто принял участие в "Диктанте Победы". Ваше неравнодушие — лучшая гарантия того, что правда о Победе будет жить и передаваться новым поколениям. Особые слова признательности — нашим ветеранам. Мы в неоплатном долгу перед вами, и "Диктант Победы" — это еще одна возможность сказать вам спасибо".

Центральной площадкой акции в областной столице стал мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Написать здесь диктант решили участники "Школы героев" и ветераны СВО, сотрудники Росгвардии, силовых структур и правоохранительных органов, кадеты, школьники, участники военно-патриотических объединений, в том числе вице-спикер гордумы Самары, участник комитета "Самара 450" Сергей Рязанов и Герой Российской Федерации, общественный советник губернатора по вопросам поддержки участников СВО Максим Девятов.

"Наша акция "Диктант Победы" проходит сегодня не только на территории Российской Федерации, в ней принимает участие более 90 стран в мире. Акция проходит на кораблях, на морских судах, на поездах, на вокзалах. Она достигла этих результатов благодаря вам, благодаря всем жителям нашей великой, могучей России", — обратился к участникам акции Сергей Рязанов.

Максим Девятов уверен: строить будущее, а тем более воевать за него, не зная прошлого, невозможно.

"Такие акции нужны. Это наша память о прошлом. Хочется, чтобы вы вспомнили о величии нашей страны, о её подвиге и о тех потерях, потрясениях, которые переживала страна в Великой Отечественной войне, о тех людях, чью память мы чтим, вспомнить об их героизме, об их мужестве. "Диктант Победы" — это возможность объединиться и испытать себя. Еще раз вспомнить, какой ценой досталась Победа и свобода нашей страны", — считает он.

Акция "Диктант Победы" состоялась более чем на 35 тысячах площадок по всей России и за рубежом. Участие в ней приняли 89 иностранных государств. Задания впервые перевели на десять иностранных языков. Онлайн его можно было написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком, киргизском.



