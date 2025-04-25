Самарская область написала седьмой "Диктант Победы"

Международная историческая акция "Диктант Победы" с каждым годом привлекает все больше желающих проверить свои знания о Великой Отечественной войне. В год 80-летия Победы в Самарской области в ней приняло участие более 70 тыс. жителей на более 1,7 тыс. площадках.
"Диктант Победы" — это важнейшая акция, которая объединяет всех нас вокруг памяти о великом подвиге наших предков. Для Самарской области, где в годы войны была запасная столица, она имеет особое значение, — отметил губернатор Вячеслав Федорищев. — Это наша история, гордость и ответственность. В нашем регионе, где история практически каждой семьи связана с Великой Отечественной войной, мы особенно трепетно относимся к сохранению правды о тех героических годах. Я искренне благодарю всех, кто принял участие в "Диктанте Победы". Ваше неравнодушие — лучшая гарантия того, что правда о Победе будет жить и передаваться новым поколениям. Особые слова признательности — нашим ветеранам. Мы в неоплатном долгу перед вами, и "Диктант Победы" — это еще одна возможность сказать вам спасибо".
Центральной площадкой акции в областной столице стал мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Написать здесь диктант решили участники "Школы героев" и ветераны СВО, сотрудники Росгвардии, силовых структур и правоохранительных органов, кадеты, школьники, участники военно-патриотических объединений, в том числе вице-спикер гордумы Самары, участник комитета "Самара 450" Сергей Рязанов и Герой Российской Федерации, общественный советник губернатора по вопросам поддержки участников СВО Максим Девятов.
"Наша акция "Диктант Победы" проходит сегодня не только на территории Российской Федерации, в ней принимает участие более 90 стран в мире. Акция проходит на кораблях, на морских судах, на поездах, на вокзалах. Она достигла этих результатов благодаря вам, благодаря всем жителям нашей великой, могучей России", — обратился к участникам акции Сергей Рязанов.
Максим Девятов уверен: строить будущее, а тем более воевать за него, не зная прошлого, невозможно.
"Такие акции нужны. Это наша память о прошлом. Хочется, чтобы вы вспомнили о величии нашей страны, о её подвиге и о тех потерях, потрясениях, которые переживала страна в Великой Отечественной войне, о тех людях, чью память мы чтим, вспомнить об их героизме, об их мужестве. "Диктант Победы" — это возможность объединиться и испытать себя. Еще раз вспомнить, какой ценой досталась Победа и свобода нашей страны", — считает он.
Акция "Диктант Победы" состоялась более чем на 35 тысячах площадок по всей России и за рубежом. Участие в ней приняли 89 иностранных государств. Задания впервые перевели на десять иностранных языков. Онлайн его можно было написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком, киргизском.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???