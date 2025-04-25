Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые в честь 80-летия Великой Победы

В понедельник, 28 апреля, ПФО примет на своей территории просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию Победы.

В Казани и Перми для школьников и студентов выступят потомки ветеранов войны, защитники родины и военкоры, государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, мастера культуры и искусства. Они расскажут молодежи о героической истории Великой Отечественной войны и напомнят, как важно сохранять историческую память о подвиге народа для построения общего будущего.

В первый день марафона лекторы встретятся с молодежью в 11 городах России, а в Музее Победы на Поклонной горе в Москве программа продлится три дня –– с 28 по 30 апреля. Официальный партнер марафона — особая экономическая зона "Алабуга".

Марафон Знание.Первые охватит всю страну — его площадки откроются в каждом из федеральных округов России. Старт программе дадут на Дальнем Востоке, в городе Южно-Сахалинске. Затем марафон примут в двух молодежных столицах России — Перми и Омске, а также в Салехарде. Продолжатся мероприятия в Москве, Казани и Рязани. Площадки будут также работать в Донецкой Народной Республике и Владикавказе, в городах-героях Санкт-Петербурге и Севастополе.

"Весенний просветительский марафон Знание.Первые будет посвящен Дню Победы. Это великий праздник, символизирующий героическую веху в истории нашей страны. Победа без преувеличения изменила будущее всего человечества. Многонациональный народ ценой огромных усилий и потерь победил фашизм, подарил людям свободную и мирную жизнь. У событий Великой Отечественной войны нет срока давности, сегодня они актуальны так же, как и 80 лет назад. Важно, чтобы молодежь знала и помнила свою историю. Ребята должны осознавать то, как достижения в самых разных сферах связаны с победой", — подчеркнул полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Марафон в Казани пройдет в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Здесь с молодежью встретятся сын легендарного летчика, Героя Советского Союза М. П. Девятаева, профессор КГМУ, учредитель Фонда памяти Михаила Девятаева Александр Девятаев, военный корреспондент RT Александр Яремчук, академик Российской Академии наук, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко, заместитель генерального директора по спортивному развитию ФК "Зенит", заслуженный мастер спорта России Андрей Аршавин, режиссер, хореограф, заслуженный артист Российской Федерации Егор Дружинин, актер, шоумен, телеведущий, певец, продюсер Стас Ярушин (MUZLOFT) и другие лекторы.

Площадкой марафона в Перми станет Молодежный центр "Кристалл". К участию в марафоне приглашены олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Светлана Хоркина, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Олег Скрипочка, писатель Захар Прилепин, военный корреспондент RT Станислав Обищенко, исследователь, автор проекта "Блокада. Всегда со мной" Виктория Баженова, певица, телеведущая, актриса и общественный деятель MIA BOYKA.

В форуме в Москве примет участие делегация от Самарской области. Общественники, активисты регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Самарской области и Центра патриотического воспитания молодежи, представители "Строительно-энергетический колледжа (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева", "Самарского государственного колледжа", "Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова", "Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна", "Поволжского государственного колледжа" станут слушателями на площадках, где заявлено участие известных государственных деятелей и руководителей крупнейших компаний. Среди спикеров: заместитель руководителя Администрации президента РФ — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров. Также в роли спикеров выступят потомки маршалов победы: дочь маршала И. С. Конева Наталия Конева, внук маршала Л. И. Говорова Леонид Говоров и другие представители известных военных династий.

Особое внимание будет уделено культуре, искусству и спорту во время и после войны. В программе заявлены выступления таких знаковых фигур, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. Военкоры и участники СВО также поделятся своим опытом борьбы за правду.

Спикеров центральной площадки можно будет увидеть в прямом эфире в официальной группе Общества "Знание" ВКонтакте. Трансляции с региональных площадок также доступны в окружных сообществах "Знания".

В преддверии марафона Общество "Знание" проводит специальные тематические мероприятия к 80-летию Победы. Так 28 апреля в преддверии 80-летия Победы пройдет чемпионат Знание.Игра. Тематическая викторина будет посвящена специальной военной операции и Великой Отечественной войне. Участникам предстоит ответить на вопросы, касающиеся исторических дат, героев, терминологии и символов этих двух событий. Победители тематической игры получат памятные призы от "Знания".

Первый федеральный просветительский марафон Знание.Первые был организован в мае 2021 г. и стал символом перезагрузки Общества "Знание".

За четыре года состоялось восемь марафонов, в них уже приняли участие свыше 80 тыс. молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров.