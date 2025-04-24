Жигулевская ГЭС начнет сброс воды 27 апреля

27 апреля Жигулевская ГЭС откроет водосливную плотину для пропуска паводковых вод, сообщается в официальной группе ГЭС.

На 27 апреля объем сбросов установлен на уровне 9000 ± 400 кубометров в секунду. Пиковые значения установлены на период с 30 апреля по 4 мая - 21 000 ± 500 "кубов" в секунду. С 5 по 9 мая пропуск воды будет постепенно снижаться с 18 000 ± 500 куб. м/с до 15 000 ± 500 куб. м/с.

При этом, согласно прогнозу Росгидромета, приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада во втором квартале 2025 г. значительно ниже обычного и составляет 53-69% нормы. Суммарный приток в Волжско-Камский каскад ожидается в пределах 84-110 куб. км, при этом реальное количество воды скорее будет близко к нижней границе - 84 куб. км. Это почти вдвое меньше нормы.

На 21 апреля уровень верхнего бьефа у здания ГЭС составлял 52,51 м.

Администрация Тольятти опубликовала на своем сайте предупреждение, в котором просит до окончания паводкового периода и сброса воды Жигулевской ГЭС исключить поездки на садовые участки, расположенные на территории полуострова Копылово, микрорайона Федоровка.

"С учетом складывающейся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне просим жителей Комсомольского района - если ваш дом попадает в зону подтопления, заблаговременного подготовиться к паводку, при объявлении эвакуации быть в готовности к отселению в пункты временного размещения, созданные на базе школ городского округа Тольятти", - предупреждает мэрия.

В прошлом году сброс воды на Жигулевской ГЭС начался с середины апреля.