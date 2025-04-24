Жигулевская ГЭС начнет сброс воды 27 апреля

27 апреля Жигулевская ГЭС откроет водосливную плотину для пропуска паводковых вод, сообщается в официальной группе ГЭС.
На 27 апреля объем сбросов установлен на уровне 9000 ± 400 кубометров в секунду. Пиковые значения установлены на период с 30 апреля по 4 мая - 21 000 ± 500 "кубов" в секунду. С 5 по 9 мая пропуск воды будет постепенно снижаться с 18 000 ± 500 куб. м/с до 15 000 ± 500 куб. м/с.
При этом, согласно прогнозу Росгидромета, приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада во втором квартале 2025 г. значительно ниже обычного и составляет 53-69% нормы. Суммарный приток в Волжско-Камский каскад ожидается в пределах 84-110 куб. км, при этом реальное количество воды скорее будет близко к нижней границе - 84 куб. км. Это почти вдвое меньше нормы.
На 21 апреля уровень верхнего бьефа у здания ГЭС составлял 52,51 м.
Администрация Тольятти опубликовала на своем сайте предупреждение, в котором просит до окончания паводкового периода и сброса воды Жигулевской ГЭС исключить поездки на садовые участки, расположенные на территории полуострова Копылово, микрорайона Федоровка.
"С учетом складывающейся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне просим жителей Комсомольского района - если ваш дом попадает в зону подтопления, заблаговременного подготовиться к паводку, при объявлении эвакуации быть в готовности к отселению в пункты временного размещения, созданные на базе школ городского округа Тольятти", - предупреждает мэрия.
В прошлом году сброс воды на Жигулевской ГЭС начался с середины апреля.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???