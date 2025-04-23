Самарская областная научная библиотека приглашает принять участие в международной акции "Диктант Победы"

25 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) приглашает жителей Самары принять участие в Международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы". Написать диктант смогут все желающие без каких-либо возрастных ограничений. Ведущим мероприятия в областной библиотеке станет художественный руководитель самарского театра "Город" Борис Трейбич.
"Диктант Победы" будет состоять из 25 вопросов, посвященных различным событиям Великой Отечественной войны и их отражению в произведениях культуры. Проверить свое знание истории можно будет как в очном формате на площадке СОУНБ, так и в режиме онлайн. После завершения Диктанта каждый участник получит именной сертификат.
Кроме того, вниманию гостей библиотеки предлагаются: выставка изданий "Великая Отечественная война: взгляд из XXI века" в пространстве открытого чтения, экспозиция сетевого проекта публичных библиотек Самарской области "Сила в правде", выставка архивных изданий всероссийского проекта "Без срока давности" в холле 2 этажа, комплексная выставка документов "Оружие Победы" в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в малом выставочном зале, выставка документов "Переплетение судеб: инженер С. И. Печенин и запасная столица" в краеведческом отделе, а также электронная презентация Библиоэкспедиции "Победный май", содержащая фотографии, документы и семейные истории, собранные читателями библиотеки.
Регистрация участников акции в областной библиотеке начнется в 11:00. Непосредственно приступить к диктанту можно будет в 13:00. На выполнение заданий отводится 45 минут.
Учащиеся выпускных классов, абитуриенты, участвующие в Диктанте Победы на региональных площадках и набравшие по итогам максимальное количество баллов, имеют право на получение диплома финалиста "Диктанта Победы", дающего преференции при поступлении в высшие учебные заведения.
Напомним, что "Диктант Победы" проходит в России и других странах мира с 2019 г., а Самарская областная библиотека традиционно выступает в качестве одной из площадок проведения акции в Самаре. Подробности мероприятия можно узнать на официальном сайте проекта: диктантпобеды.рф. В свою очередь, на сайте СОУНБ в разделах "Виртуальный читальный зал" и "Электронная библиотека" можно найти множество материалов, посвященных истории Великой Отечественной войны, которые помогут подготовиться к диктанту.
25 апреля в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???