Самарская областная научная библиотека приглашает принять участие в международной акции "Диктант Победы"

25 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) приглашает жителей Самары принять участие в Международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы". Написать диктант смогут все желающие без каких-либо возрастных ограничений. Ведущим мероприятия в областной библиотеке станет художественный руководитель самарского театра "Город" Борис Трейбич.

"Диктант Победы" будет состоять из 25 вопросов, посвященных различным событиям Великой Отечественной войны и их отражению в произведениях культуры. Проверить свое знание истории можно будет как в очном формате на площадке СОУНБ, так и в режиме онлайн. После завершения Диктанта каждый участник получит именной сертификат.

Кроме того, вниманию гостей библиотеки предлагаются: выставка изданий "Великая Отечественная война: взгляд из XXI века" в пространстве открытого чтения, экспозиция сетевого проекта публичных библиотек Самарской области "Сила в правде", выставка архивных изданий всероссийского проекта "Без срока давности" в холле 2 этажа, комплексная выставка документов "Оружие Победы" в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в малом выставочном зале, выставка документов "Переплетение судеб: инженер С. И. Печенин и запасная столица" в краеведческом отделе, а также электронная презентация Библиоэкспедиции "Победный май", содержащая фотографии, документы и семейные истории, собранные читателями библиотеки.

Регистрация участников акции в областной библиотеке начнется в 11:00. Непосредственно приступить к диктанту можно будет в 13:00. На выполнение заданий отводится 45 минут.

Учащиеся выпускных классов, абитуриенты, участвующие в Диктанте Победы на региональных площадках и набравшие по итогам максимальное количество баллов, имеют право на получение диплома финалиста "Диктанта Победы", дающего преференции при поступлении в высшие учебные заведения.

Напомним, что "Диктант Победы" проходит в России и других странах мира с 2019 г., а Самарская областная библиотека традиционно выступает в качестве одной из площадок проведения акции в Самаре. Подробности мероприятия можно узнать на официальном сайте проекта: диктантпобеды.рф. В свою очередь, на сайте СОУНБ в разделах "Виртуальный читальный зал" и "Электронная библиотека" можно найти множество материалов, посвященных истории Великой Отечественной войны, которые помогут подготовиться к диктанту.

25 апреля в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).