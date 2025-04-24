Лидеры России проведут патриотические мастер-классы в Самаре в рамках всероссийской акции "Победа каждой семьи"

В субботу, 26 апреля, в преддверии 9 мая и в честь 80-летия Великой Победы, в рамках масштабной просветительской акции "Победа каждой семьи" в историческом парке "Россия — моя история" пройдет мероприятие, на котором выпускники конкурса "Лидеры России" выступят с патриотическими мастер-классами для российских семей, состоящих из 3 и более поколений.

Мастер-классы для семей проведут выпускники конкурса "Лидеры России" Дмитрий Калязин и Александр Мельников. Участниками мероприятия станут финалисты и полуфиналисты конкурса "Это у нас семейное" и другие семьи.

Встреча состоится в рамках масштабной просветительской акции "Победа каждой семьи", которая проходит параллельно в музеях героизма и боевой славы, на исторических площадках, а также в школах и вузах разных регионов страны — в Санкт-Петербурге, Рязани, Волгограде, Самаре, Вологде, Ханты-Мансийске, на Камчатке и других. Организаторами акции выступают конкурс "Лидеры России", Клуб лидеров России "Эльбрус" и конкурс "Это у нас семейное" президентской платформы АНО "Россия — страна возможностей".

Мероприятие нацелено на укрепление семейных традиций празднования Дня Победы, сохранение исторической памяти о героических предках, формирование поводов для семейной гордости и преемственности поколений, привлечение внимания к историям участников Великой Отечественной войны.

Среди планируемых мастер-классов − "Боевая слава", "Горжусь тобой, Россия", "Уроки лидерства. Ценностные ориентиры" проекта "Академия Лидерства". Это возможность поделиться своим опытом, знаниями и любовью к Родине, повлиять на формирование мировоззрения будущего поколения, помочь детям и подросткам лучше понять историю, культуру и достижения России, вдохновить на большие свершения.

"Академия лидерства" — это социальный проект, в рамках которого члены клуба лидеров России "Эльбрус" и участники сообщества конкурса "Лидеры России" проводят социально-образовательные мастер-классы для школьников и студентов. Инициатива получила поддержку на самом высоком уровне — свои школы с мастер-классом посетили наставники конкурса "Лидеры России" Михаил Мишустин и Максим Орешкин. За 6 лет спикеры Академии провели свыше 4 000 мастер-классов для 500 000 учащихся из России.

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