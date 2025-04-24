Лидеры России проведут патриотические мастер-классы в Самаре в рамках всероссийской акции "Победа каждой семьи"

В субботу, 26 апреля, в преддверии 9 мая и в честь 80-летия Великой Победы, в рамках масштабной просветительской акции "Победа каждой семьи" в историческом парке "Россия — моя история" пройдет мероприятие, на котором выпускники конкурса "Лидеры России" выступят с патриотическими мастер-классами для российских семей, состоящих из 3 и более поколений.
Мастер-классы для семей проведут выпускники конкурса "Лидеры России" Дмитрий Калязин и Александр Мельников. Участниками мероприятия станут финалисты и полуфиналисты конкурса "Это у нас семейное" и другие семьи.
Встреча состоится в рамках масштабной просветительской акции "Победа каждой семьи", которая проходит параллельно в музеях героизма и боевой славы, на исторических площадках, а также в школах и вузах разных регионов страны — в Санкт-Петербурге, Рязани, Волгограде, Самаре, Вологде, Ханты-Мансийске, на Камчатке и других. Организаторами акции выступают конкурс "Лидеры России", Клуб лидеров России "Эльбрус" и конкурс "Это у нас семейное" президентской платформы АНО "Россия — страна возможностей".
Мероприятие нацелено на укрепление семейных традиций празднования Дня Победы, сохранение исторической памяти о героических предках, формирование поводов для семейной гордости и преемственности поколений, привлечение внимания к историям участников Великой Отечественной войны.
Среди планируемых мастер-классов − "Боевая слава", "Горжусь тобой, Россия", "Уроки лидерства. Ценностные ориентиры" проекта "Академия Лидерства". Это возможность поделиться своим опытом, знаниями и любовью к Родине, повлиять на формирование мировоззрения будущего поколения, помочь детям и подросткам лучше понять историю, культуру и достижения России, вдохновить на большие свершения.
"Академия лидерства" — это социальный проект, в рамках которого члены клуба лидеров России "Эльбрус" и участники сообщества конкурса "Лидеры России" проводят социально-образовательные мастер-классы для школьников и студентов. Инициатива получила поддержку на самом высоком уровне — свои школы с мастер-классом посетили наставники конкурса "Лидеры России" Михаил Мишустин и Максим Орешкин. За 6 лет спикеры Академии провели свыше 4 000 мастер-классов для 500 000 учащихся из России.
Спикеры:
- Оксана Ачкасова — заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей"
- Дмитрий Калязин — выпускник конкурса "Лидеры России"
- Александр Мельников — выпускник конкурса "Лидеры России"
- Семьи Бербасовых, Бочковых; Таумовых, Бушатаевых; Свечниковых; Мусиных, Пелешенко; Пользовских, Гапоновых — победители, финалисты и полуфиналисты конкурса "Это у нас семейное"
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???