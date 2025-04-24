Госпаблики помогают жителям быть в курсе важных событий

21 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Одним из основных ресурсов информирования населения о возможности проголосовать за объект благоустройства стали государственные паблики.
"Я уже несколько лет участвую в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды" и вижу, как преображается наш город: появляются новые скверы, обновляются детские площадки, ремонтируются тротуары. Особенно радует, что изменения происходят не только в центре, но и в других районах — это важно для всех нас. В этом году я также обязательно приму участие в голосовании, потому что уверена, что наш выбор действительно влияет на развитие города. О начале голосования, этапах работ и итогах узнаю исключительно из официального госпаблика администрации Отрадного. Это доступный и, главное, достоверный источник информации", — поделилась жительница города Отрадный Самарской области Елена Хохрова.
Отрадный регулярно принимает участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". За время реализации программы в городе преобразилась Центральная площадь, бульвар на ул. Пионерской, сквер Победы и другие территории. В этом году на выбор представлено пять проектов: мемориальная площадка в память об участниках Специальной военной операции на территории "Отрадный парк", территория спортивной площадки за школой № 10, сквер на пересечении ул. 1-й Северный проезд и ул. Ленинградская, общественная территория по ул. Орлова в районе дома № 20 и общественная территория на пересечении ул. Зои Космодемьянской и ул. Буровиков.
Всего в Самарской области на выбор предложены 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах. Актуальная информация о голосовании и территориях в госпаблике "Самарская область".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???