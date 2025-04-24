Госпаблики помогают жителям быть в курсе важных событий

21 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Одним из основных ресурсов информирования населения о возможности проголосовать за объект благоустройства стали государственные паблики.

"Я уже несколько лет участвую в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды" и вижу, как преображается наш город: появляются новые скверы, обновляются детские площадки, ремонтируются тротуары. Особенно радует, что изменения происходят не только в центре, но и в других районах — это важно для всех нас. В этом году я также обязательно приму участие в голосовании, потому что уверена, что наш выбор действительно влияет на развитие города. О начале голосования, этапах работ и итогах узнаю исключительно из официального госпаблика администрации Отрадного. Это доступный и, главное, достоверный источник информации", — поделилась жительница города Отрадный Самарской области Елена Хохрова.

Отрадный регулярно принимает участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". За время реализации программы в городе преобразилась Центральная площадь, бульвар на ул. Пионерской, сквер Победы и другие территории. В этом году на выбор представлено пять проектов: мемориальная площадка в память об участниках Специальной военной операции на территории "Отрадный парк", территория спортивной площадки за школой № 10, сквер на пересечении ул. 1-й Северный проезд и ул. Ленинградская, общественная территория по ул. Орлова в районе дома № 20 и общественная территория на пересечении ул. Зои Космодемьянской и ул. Буровиков.

Всего в Самарской области на выбор предложены 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах. Актуальная информация о голосовании и территориях в госпаблике "Самарская область".