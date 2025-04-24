Из Самары возобновят авиарейсы в Иркутск

В расписании международного аэропорта Курумоч вновь появились рейсы в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

С начала июня авиакомпания "ИрАэро" приступает к полетам на данном направлении c частотой один раз в неделю — по субботам. Вылет из Иркутска в Самару запланирован на 13:50, прибытие — в 14:50.

Время вылета обратного рейса из Самары — 16:05, прибытие в Иркутск — в 00:50 в воскресенье (время местное для каждого аэропорта). Полеты будут выполняться на Superjet 100, продолжительность перелета — около 5 часов.

Иркутск является одним экономических центров Восточной Сибири, где сосредоточены крупнейшие энергетические, авиационные и машиностроительные предприятия страны.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на официальном сайте авиаперевозчика.