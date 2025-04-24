Автобус № 21М начнет ходить по ул. 22 Партсъезда с 25 апреля

С 25 апреля маршрут №21М меняет трассу на участке от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой.

Теперь вместо ул. Советской Армии маршрутные транспортные средства будут следовать по ул. 22 Партсъезда, сообщает департамент транспорта Самары.

Напомним, автобусы №21М будут следовать по ул. Георгия Димитрова, Демократической, Ново-Садовой, XXII Партсъезда, Московскому шоссе, Авроры, Аэродромной, Партизанской, Тухачевского, Дачной, Пензенской, Владимирской и Безымянной.