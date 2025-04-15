По новому участку ул. XXII Партсъезда пустят автобусы

В реестр маршрутов общественного транспорта Самары внесут изменения. Они предусматривают запуск автобусов по новому участку ул. XXII Партсъезда от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. Об этом Волга Ньюс сообщили в городской администрации.
По словам чиновников, речь идет не о запуске нового маршрута, а корректировке существующего:
"От перевозчика ООО "Шоссе" поступило заявление на изменение автобусного маршрута № 21 м "ТЦ "Мегамебель 1" — Приволжский микрорайон" в части изменения схемы движения через улицу XXII Партсъезда: на участке от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой вместо ул. Советской Армии. Рабочая группа, куда входят представители профильных департаментов администрации и ГАИ, принято решение о целесообразности внесения соответствующих изменений в реестр маршрутов".
После оформления необходимых документов автобусы № 21 м будут следовать по ул. Георгия Димитрова, Демократической, Ново-Садовой, XXII Партсъезда, Московскому шоссе, Авроры, Аэродромной, Партизанской, Тухачевского, Дачной, Пензенской, Владимирской и Безымянной.
Также с конца марта возобновлено движение маршрута № 61 "ТЦ "Колизей" — Хлебная площадь" на участке ул. XXII Партсъезда от Солнечной до Ново-Садовой. На нем работают автобусы среднего класса в количестве 15 единиц.
Реконструкция ул. XXII Партсъезда длилась несколько лет. Открыли дорогу 27 марта. Она призвана разгрузить от пробок Московское шоссе и Ново-Садовую, а также существующие между ними поперечники. Также должна грамотно заработать двухуровневая развязка, построенная на пересечении ул. Ново-Садовой и Советской Армии.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???