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Общество

По новому участку ул. XXII Партсъезда пустят автобусы

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В реестр маршрутов общественного транспорта Самары внесут изменения. Они предусматривают запуск автобусов по новому участку ул. XXII Партсъезда от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. Об этом Волга Ньюс сообщили в городской администрации.

Фото: Александра Ламзина

По словам чиновников, речь идет не о запуске нового маршрута, а корректировке существующего:

"От перевозчика ООО "Шоссе" поступило заявление на изменение автобусного маршрута № 21 м "ТЦ "Мегамебель 1" — Приволжский микрорайон" в части изменения схемы движения через улицу XXII Партсъезда: на участке от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой вместо ул. Советской Армии. Рабочая группа, куда входят представители профильных департаментов администрации и ГАИ, принято решение о целесообразности внесения соответствующих изменений в реестр маршрутов".

После оформления необходимых документов автобусы № 21 м будут следовать по ул. Георгия Димитрова, Демократической, Ново-Садовой, XXII Партсъезда, Московскому шоссе, Авроры, Аэродромной, Партизанской, Тухачевского, Дачной, Пензенской, Владимирской и Безымянной.

Также с конца марта возобновлено движение маршрута № 61 "ТЦ "Колизей" — Хлебная площадь" на участке ул. XXII Партсъезда от Солнечной до Ново-Садовой. На нем работают автобусы среднего класса в количестве 15 единиц.

Реконструкция ул. XXII Партсъезда длилась несколько лет. Открыли дорогу 27 марта. Она призвана разгрузить от пробок Московское шоссе и Ново-Садовую, а также существующие между ними поперечники. Также должна грамотно заработать двухуровневая развязка, построенная на пересечении ул. Ново-Садовой и Советской Армии.

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