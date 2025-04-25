По решению губернатора в 2026 г. проведут модернизацию областного госпиталя ветеранов войн

В пятницу, 25 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева.

Вместе с министром здравоохранения Самарской области Андреем Орловым он осмотрел недавно отремонтированное приемное отделение, ознакомился с работой отделения медицинской реабилитации для пациентов с нарушенными функциями центральной нервной системы, пообщался с медицинским персоналом и пациентами. Были приняты решения относительно дальнейшего ремонта медицинского учреждения.

"Знаю, что в госпитале работает отличная команда врачей, которая делает все, чтобы бойцы поправляли свое здоровье, восстанавливались даже после тяжелейших травм. Со стороны правительства области будем помогать с ремонтом госпиталя, совершенствованием материально-технической базы", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн — многопрофильный стационар на 360 коек. В его структуре — гериатрическое, терапевтическое, неврологическое, хирургическое, урологическое отделения, отделение паллиативной медицинской помощи, реанимационные койки, отделение медицинской реабилитации, стационар дневного пребывания.

Как пояснил начальник ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева" Александр Каширин, приемно-диагностическое отделение открылось в конце прошлого года после капитального ремонта, средства на который были выделены из областного бюджета.

"Здесь установлено современное оборудование, компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, которого у нас не было с 2019 года. Аппарат МРТ был приобретен за счет средств федерального и областного бюджетов. Сегодня это востребованное отделение, где комфортно работать медперсоналу и комфортно — по всей логистике, диагностике — пациентам. Работаем в штатном режиме, оказываем и плановую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам СВО, членам их семей. С января 2025 года у нас также проходят лечение и реабилитацию действующие участники СВО", — отметил он.

За счет средств областного бюджета на базе госпиталя открыто отделение медицинской реабилитации на 20 коек для пациентов с нарушенными функциями центральной нервной системы, где проходят реабилитацию ветераны боевых действий.

Особенность в том, что пациентом занимается мультидисциплинарная реабилитационная команда. За три месяца текущего года здесь прошли реабилитацию 690 пациентов, в том числе ветераны СВО и члены их семей.

"Горжусь, что наша команда врачей оказывает эту уникальную помощь с хорошими результатами. За прошлый год мы пролечили 2,5 тысячи пациентов", — отметил начальник госпиталя.

Здесь также работает кабинет психоэмоциональной терапии для участников СВО. Его капитально отремонтировали и закупили для него необходимое оборудование: проекторы, звуковую и световую аппаратуру, стол для песочной терапии, лава-лампы и сенсорные дорожки, которые имитируют природные покрытия.

Главе региона представили планы по развитию медицинского учреждения. В частности, речь идет о создании еще одного подразделения медицинской реабилитации. По словам министра здравоохранения региона, ряд работ запланирован на этот год, частично подготовлены сметы на следующий год. По решению губернатора средства будут предусмотрены в областном бюджете, и в 2026 г. ремонтные работы в госпитале должны быть полностью завершены.