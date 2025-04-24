Специалисты по беспилотникам показали самарским школьникам, как управлять дронами

Ветеран специальной военной операции и участник региональной программы "Школа героев" Матвей Мартемьянов вместе с коллегой из команды по производству БПЛА "Буревестник" Алексеем провели мастер-класс по управлению дронами для школьников самарской гимназии № 11.

Для наглядности ребята привезли ноутбуки, симуляторы с оборудованием, небольшой безопасный дрон и показали в действии, как он летает. Дети, надев очки, затаив дыхание, наблюдали, как происходит полет беспилотника. Возможно, кто-то из них в будущем тоже захочет связать свою жизнь с этим таинством.

"Рассказываем детям о том, какие есть виды БПЛА, где применяются, как ими пользоваться и какие есть перспективы для будущего ребят. Знакомим и с техническими новшествами в развитии дронов", — говорит инструктор по БПЛА Алексей.

"Дети — наше будущее. Если заинтересовать их с такого возраста, они могут стать инженерами, крутыми специалистами в этой сфере. Поэтому так важно дать им возможность самим ощутить это, полетать максимально приближенно к реальности", — рассказал Матвей.

"Воспитание патриотов нашей Родины в стенах гимназии происходит непрерывно. У нас регулярно проходят встречи с бойцами СВО. Наши дети вовлечены в волонтерскую деятельность — мы плетем защитные сети, помогаем тоже приближать Победу", — рассказывает советник директора по воспитанию гимназии № 11 Наталья Пугачева.

Патриотические уроки, включая мастер-классы по управлению беспилотниками, Матвей с товарищем готовы проводить и в летних лагерях.

Все тонкости управления дронами сами бойцы узнали на передовой, когда столкнулись с вражескими беспилотниками, которые использовались для нанесения ударов по российским войскам.

"В начале операции противник имел значительное преимущество в техническом оснащении. Их дроны сбрасывали гранаты, и укрыться от них было крайне сложно. Мы понимали, что нам нужно срочно наращивать свои возможности", — говорит герой.

После возвращения домой и прохождения реабилитации вместе с единомышленниками Матвею удалось наладить производство беспилотников. Тысячи дронов "Буревестник", произведенных в небольшой мастерской в Самаре, уже отправили в помощь нашим бойцам на передовую.

Параллельно Матвей участвует в программе "Школа героев", которая является продолжением президентской — "Время героев" — и реализуется по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

Проект помогает участникам СВО, желающим развиваться в сфере госуправления и менеджмента.

Некоторые из участников первого потока получили предложения о трудоустройстве от наставников, а девять назначены на должности в органах власти. Матвей Мартемьянов работает в министерстве по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

Практические знания и опыт наших бойцов в части работы с беспилотниками сегодня особенно ценны и востребованы. Самарская область становится флагманом в стране по развитию беспилотной авиации.

Активно развивает отрасль гражданских дронов при участии ветеранов СВО научно-производственный центр БАС "Самара", созданный в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

В этом году центр посетил президент страны Владимир Путин и высоко оценил темпы его развития.

Сегодня в Самарской области разрабатывается региональный проект по развитию беспилотный авиационных систем. Его цель — вывести регион на лидирующие позиции по различным направлениям отрасли БАС.

"К 2029 году Самарская область должна стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране, в количестве и качестве, — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев. — Мы должны стать ключевым центром образования по всем направлениям беспилотных систем. Это не только и не столько инженерная мысль. Это огромное количество людей, которые уже сейчас должны появляться в школах, колледжах, университетах, чтобы развивать систему образования с точки зрения беспилотных систем".

В ряде школ Самарской области в рамках профильного нацпроекта уже созданы специализированные классы для работы с беспилотниками. Запущены образовательные программы по разработке, производству и эксплуатации дронов.

Мощный импульс развитию БАС в регионе даст открытие современного межвузовского кампуса. Он будет создан в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" на 2025–2030 годы, который входит в национальный проект "Молодежь и дети".