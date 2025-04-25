В майские праздники в Самаре начнется скоростных судов "Валдай"

В Самаре 1, 2, 3 и 4 мая начнутся рейсы скоростных судов на подводных крыльях "Валдай". Об этом сообщает Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий.

Жители и гости региона смогут отправиться в с. Ширяево с Речного вокзала. Время в пути составляет 45 минут.

Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно на сайте.

В 2024 г. скоростной флот в регионе перевез более 60 тыс. пассажиров.