На пригородных маршрутах Самары начали считать пассажиров

В Самарской области стартовал мониторинг пассажиропотока на пригородных маршрутах, следующих в областную столицу. Сбор сведений ведется путем натурного обследования количества пассажиров в утренние и вечерние часы-пик и в периоды между ними.

Такое обследование предполагает механический подсчет пассажиров и мониторинг наиболее востребованных конечных остановок.

Проводится первый этап мониторинга — обследование ближних пригородов. В него включены 14 пригородных маршрутов из населенных пунктов: Лопатино, Южный Город, Стройкерамика, Смышляевка, Новосемейкино, Преображенка, Гранный, Самарский, а также совхозы Юбилейный и Черновский.

Цель мониторинга — получить достоверную информацию о количестве перевезенных пассажиров, востребованности маршрутов и наполняемости транспорта по ходу следования маршрута. Эти данные лягут в основу разрабатываемых документов транспортного планирования и позволят выстроить эффективную систему перемещения пассажиров в городских агломерациях. Создание грамотной Транспортной стратегии региона — одно из поручений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Мониторинг пассажиропотока продлится до конца 2025 года. В первую очередь будут обследованы пригородные маршруты, тяготеющие к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации — Самаре и Тольятти. Также запланировано изучение спроса пассажиров на междугородние маршруты.

"В ходе нескольких встреч представителей министерства транспорта Самарской области и регионального штаба ОНФ Самарской области обсуждались проблемы нехватки транспорта и рационального распределения пассажиропотока по маршрутам, используя все виды задействованного транспорта, особенно на периферии городских агломераций, в направлении развития городов. Радует то, что областной минтранс готов работать над развитием транспорта, прислушиваться к проблемам жителей области и пытается найти возможности для улучшения. Мониторинг загрузки транспорта даст возможность фактически определить проблемы, основанные на фактах, а не на эмоциях потребителей данных услуг", — говорит член регионального штаба отделения "Народного Фронта" Александр Денисов.