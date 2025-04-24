На пригородных маршрутах Самары начали считать пассажиров

В Самарской области стартовал мониторинг пассажиропотока на пригородных маршрутах, следующих в областную столицу. Сбор сведений ведется путем натурного обследования количества пассажиров в утренние и вечерние часы-пик и в периоды между ними.
Такое обследование предполагает механический подсчет пассажиров и мониторинг наиболее востребованных конечных остановок.
Проводится первый этап мониторинга — обследование ближних пригородов. В него включены 14 пригородных маршрутов из населенных пунктов: Лопатино, Южный Город, Стройкерамика, Смышляевка, Новосемейкино, Преображенка, Гранный, Самарский, а также совхозы Юбилейный и Черновский.
Цель мониторинга — получить достоверную информацию о количестве перевезенных пассажиров, востребованности маршрутов и наполняемости транспорта по ходу следования маршрута. Эти данные лягут в основу разрабатываемых документов транспортного планирования и позволят выстроить эффективную систему перемещения пассажиров в городских агломерациях. Создание грамотной Транспортной стратегии региона — одно из поручений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Мониторинг пассажиропотока продлится до конца 2025 года. В первую очередь будут обследованы пригородные маршруты, тяготеющие к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации — Самаре и Тольятти. Также запланировано изучение спроса пассажиров на междугородние маршруты.
"В ходе нескольких встреч представителей министерства транспорта Самарской области и регионального штаба ОНФ Самарской области обсуждались проблемы нехватки транспорта и рационального распределения пассажиропотока по маршрутам, используя все виды задействованного транспорта, особенно на периферии городских агломераций, в направлении развития городов. Радует то, что областной минтранс готов работать над развитием транспорта, прислушиваться к проблемам жителей области и пытается найти возможности для улучшения. Мониторинг загрузки транспорта даст возможность фактически определить проблемы, основанные на фактах, а не на эмоциях потребителей данных услуг", — говорит член регионального штаба отделения "Народного Фронта" Александр Денисов.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???