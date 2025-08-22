16+
Общество

На четырех улицах Самары появились парковки для СИМ

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
На улицах Самары начала появляться разметка, ограничивающая зону парковки средств индивидуальной мобильности.

На сегодняшний день разметка уже нанесена на ул. Фрунзе, д.132, на пересечение улиц Полевой и Молодогвардейской, на ул. Ново-Садовой у домов №№ 5, 6.

Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.

"Активных пользователей СИМ призываем размещать самокаты в специально отведенных местах, не создавая помех пешеходам", - говорится в сообщении департамента транспорта Самары.

Напомним, что правила парковки разработаны мэрией города совместно с ОГИБДД У МВД РФ по Самаре. Всего в списке 27 адресов. 

