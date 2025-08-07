В Самаре появится разметка для парковки самокатов: адреса

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия города совместно с ОГИБДД У МВД РФ по Самаре разработала проект организации дорожного движения, предусматривающий проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению предпосылок возникновения ДТП, оптимизации условий движения транспортных средств и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Фото: Волга Ньюс