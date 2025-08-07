16+
Общество

В Самаре появится разметка для парковки самокатов: адреса

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Мэрия города совместно с ОГИБДД У МВД РФ по Самаре разработала проект организации дорожного движения, предусматривающий проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению предпосылок возникновения ДТП, оптимизации условий движения транспортных средств и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Фото: Волга Ньюс

Определены участки, где будет нанесена дорожная разметка, указывающая на места парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ):

  • ул. Советской Армии, д. 179
  • ул. Молодогвардейская, д. 238
  • пл. Куйбышева, д. 7
  • ул. Ленинградская, д. 37
  • пересечение ул. Чапаевская и ул. Ленинградская
  • пересечение ул. Молодогвардейская и ул. Ленинградская
  • ул. Ново-Садовая, д. 6
  • пл. Революции
  • пересечение ул. Некрасовская и ул. Куйбышева (сквер Три вяза)
  • пересечение ул. Фрунзе и ул. Льва Толстого (Филармония)
  • ул. Куйбышева, д. 147А
  • Ильинская площадь
  • Парк Щорса
  • Волжский пр-т, д. 4, к. 1, "Бар на дне"
  • ул. Фрунзе, д. 132
  • ул. Молодогвардейская, д. 69
  • ул. Ново-Садовая, д. 3
  • ул. Фрунзе, д. 102
  • ул. Молодогвардейская, д. 215
  • ул. Ново-Садовая, д. 5
  • ул. Полевая, д. 80 к. 2
  • пр-т Ленина, д. 2Б
  • ул. Самарская, д. 190
  • ул. Самарская, д. 188 А
  • ул. Красноармейская, д. 47
  • ул. Молодогвардейская, д. 198
  • ул. Самарская, д. 201/203

В администрации города призвали активных пользователей электросамокатов размещать самокаты в специально отведенных местах, не создавая помех пешеходам.

