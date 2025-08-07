В Самаре появится разметка для парковки самокатов: адреса

Мэрия города совместно с ОГИБДД У МВД РФ по Самаре разработала проект организации дорожного движения, предусматривающий проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению предпосылок возникновения ДТП, оптимизации условий движения транспортных средств и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
Определены участки, где будет нанесена дорожная разметка, указывающая на места парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ):
- ул. Советской Армии, д. 179
- ул. Молодогвардейская, д. 238
- пл. Куйбышева, д. 7
- ул. Ленинградская, д. 37
- пересечение ул. Чапаевская и ул. Ленинградская
- пересечение ул. Молодогвардейская и ул. Ленинградская
- ул. Ново-Садовая, д. 6
- пл. Революции
- пересечение ул. Некрасовская и ул. Куйбышева (сквер Три вяза)
- пересечение ул. Фрунзе и ул. Льва Толстого (Филармония)
- ул. Куйбышева, д. 147А
- Ильинская площадь
- Парк Щорса
- Волжский пр-т, д. 4, к. 1, "Бар на дне"
- ул. Фрунзе, д. 132
- ул. Молодогвардейская, д. 69
- ул. Ново-Садовая, д. 3
- ул. Фрунзе, д. 102
- ул. Молодогвардейская, д. 215
- ул. Ново-Садовая, д. 5
- ул. Полевая, д. 80 к. 2
- пр-т Ленина, д. 2Б
- ул. Самарская, д. 190
- ул. Самарская, д. 188 А
- ул. Красноармейская, д. 47
- ул. Молодогвардейская, д. 198
- ул. Самарская, д. 201/203
В администрации города призвали активных пользователей электросамокатов размещать самокаты в специально отведенных местах, не создавая помех пешеходам.
