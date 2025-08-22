В выходные воздух в Самарской области прогреется до +32 °C

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты Приволжского УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 22 по 24 августа, в Самарской области установится теплая погода без существенных осадков. Однако уже к понедельнику ситуация изменится и в регионе вновь пройдут дожди.