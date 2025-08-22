В выходные воздух в Самарской области прогреется до +32 °C

Специалисты Приволжского УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 22 по 24 августа, в Самарской области установится теплая погода без существенных осадков. Однако уже к понедельнику ситуация изменится и в регионе вновь пройдут дожди.
В пятницу, 22 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +26…+28 °C.
В субботу, 23 числа, в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +27…+32 °C.
24 августа в Самарской области прогнозируется переменная облачность. Ночью — без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы. Ветер юго-восточный, южный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +16…+21 °C, в дневные +25…+30 °C.
В понедельник, 25 августа, в губернии установится переменная облачность. Возможны кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем столбик термометра поднимется до +20…+25 °C.
