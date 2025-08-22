Самарская область отмечает День Государственного флага России

В пятницу, 22 августа, Самарская область присоединилась к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

Государственный флаг — это олицетворение истории, культуры и духа нашего народа. Флаг — это знамя, под которым наши предки шли в бой за независимость, под которым трудились и созидали, строя сильную и процветающую державу. Именно государственный флаг первым водружают наши герои-воины, освобождая родные земли на исторических территориях, именно его поднимают на высочайших вершинах мира, в глубинах космоса, на высших ступенях спортивных пьедесталов и на самых передовых рубежах науки и технологий.

"Поздравляю всех жителей с Днем государственного флага нашей страны! Этот день особо значим для нашей молодежи. Важно, чтобы они уверенно шли по жизни, зная, что они часть великой страны — России", — подчеркнул Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Центральным событием празднования Дня флага в Самарской области станет фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" на площади Куйбышева в Самаре. Начало работы площадок — в 16:00, вход свободный. В Год защитника Отечества и в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне его главными темами станут гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины и поддержка бойцов. На сцене выступят популярная певица и телеведущая Юлианна Караулова, группы PIZZA и "Катюша", а также творческие коллективы Самарской области.

Гостей фестиваля ждут концертные номера, спортивные мастер-классы, будут работать детские зоны, тематические площадки, пройдет акция "Мы — граждане России" с вручением паспортов активистам Движения Первых. Каждый сможет примерить экипировку бойцов, сплести маскировочную сеть, попробовать себя в искусстве управления беспилотником или отправить письмо бойцам на фронт. Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области.

В преддверии праздника по всей Самарской области уже прошли десятки акций и мероприятий. В Самаре состоялась акция по раздаче лент-триколоров: активисты Движения Первых, Волонтеры Победы и воспитанники военно-патриотических клубов раздали горожанам более тысячи лент, рассказали об истории флага и его цветах. Всего в регионе планируется распространить свыше 15 тысяч ленточек. Участники акции рассказывали жителям области, как правильно носить ленту, а также объясняли значение цветов флага: белый символизирует мир и чистоту, синий — верность и благородство, а красный — мужество и любовь к Родине.

Особым событием стало торжественное поднятие самого высокого в Приволжском федеральном округе флагштока высотой 55 метров на территории предприятия "Электрощит Самара". В мероприятии приняли участие активисты Движения Первых, Самарского Союза Молодежи, бойцы Российских студенческих отрядов, воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейцы.

В Сызрани Государственный флаг развернули у стелы Город трудовой доблести, где собрались представители власти, ветераны, волонтеры и курсанты Сызранского высшего военно-авиационного училища летчиков.