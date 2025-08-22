В пятницу, 22 августа, в самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации в 5:00. Ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.
В Курумоче ограничили полеты из-за возможной атаки БПЛА
САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
