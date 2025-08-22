16+
Общество

В "Самарском океанариуме" снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные "Зубастые лекции"

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Четыре черноперые акулы присоединились к стае "Самарского океанариума". В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями — всего их теперь 13.

Фото: Самарский океанариум

Прибывшим из Шри-Ланки четырем черноперым акулам до года и пока в их рационе мелкий кальмар и рыба путассу. Ранее в океанариуме поселились три белоперые акулы. Подробнее узнать все об акулах можно, посетив "Зубастые лекции" в океанариуме 23 августа в 11:00 и 14:00. Для всех посетителей лекции бесплатные.

Директор по развитию океанариума Ольга Мазанова:

"Мы запускаем цикл научно-просветительских лекций, посвященный разным нашим обитателям, в том числе, акулам. Наблюдать за молодыми акулами особенно увлекательно, ведь их поведение заметно отличается от взрослых особей. Регулярное пополнение экспозиции делает посещение нашего океанариума познавательным для всей семьи и вызывает желание возвращаться к нам вновь-вновь. Это возможность увидеть развитие удивительных существ с первых месяцев жизни".

Белоперые и черноперые рифовые акулы обитают в Индо-Тихоокеанском регионе, и легко узнаваемы по характерным цветным отметинам и форме: у черноперой — торпедообразное тело и характерные чёрные кончики на плавниках, особенно на первом спинном и хвостовом плавниках. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности "Близкий к уязвимому положению", так как черноперые акулы зависят от здоровой среды обитания на коралловых рифах, которая во всём мире находится в серьёзном упадке.

