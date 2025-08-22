Суд вынес приговор экс-главе депстроя Самары Чернову и его брату

Суд Промышленного района Самары зачитал решение по уголовному делу теперь уже бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Василия Чернова. Вместе с экс-чиновником судили его брата Евгения.

Бывшего главу депстроя Василия Чернова приговорили к 5 годам колонии строгого режима по статье о получении взятки и оправдали за растрату. Также Чернову назначен штраф в 12 млн руб. и запрет на 4 года занимать определенные должности. Его брата Евгения за посредничество во взяточничестве и хранение наркотиков приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии строгого режима и штрафу в 6 млн рублей.



Напомним, чиновнику вменяли ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрату"), а его брату — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Приобретение и хранение наркотика").

По версии следствия, с октября по ноябрь 2023 г. руководитель департамента за вознаграждение перечислил бюджетные деньги — 8 млн руб. владельцу помещения в качестве компенсации за то, что администрация изъяла его имущества для реконструкции дорожной сети. За это муниципальный служащий потребовал передать через своего брата 6 млн рублей. Эти деньги он получал частями с февраля по апрель 2024 года. При задержании у одного из подозреваемых нашли значительное количество наркотика. Ранее сообщалось, что речь шла об участке под автомойкой в районе ТЦ "Парк Хаус", а требовали деньги от директора "Тет-а-тет М" Самвела Оганесяна. Задержали чиновника и его брата сотрудники ФСБ, следствие вели в СУ СКР по Самарской области.