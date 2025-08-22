16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд вынес приговор экс-главе депстроя Самары Чернову и его брату В Чапаевске конфисковали кроссовер у мужчины, отказавшегося от медосвидетельствования В Самаре вынесли приговор постановщику спектакля, который провернул аферу с театральными билетами Жительница Тольятти отсудила у мэрии более 250 тыс. рублей за гибель своей собаки Прения по делу "Мистера Сидра" могут пройти в сентябре

Суды Происшествия

Суд вынес приговор экс-главе депстроя Самары Чернову и его брату

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Промышленного района Самары зачитал решение по уголовному делу теперь уже бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Василия Чернова. Вместе с экс-чиновником судили его брата Евгения.

Фото: Прокуратура Самарской области

Бывшего главу депстроя Василия Чернова приговорили к 5 годам колонии строгого режима по статье о получении взятки и оправдали за растрату. Также Чернову назначен штраф в 12 млн руб. и запрет на 4 года занимать определенные должности. Его брата Евгения за посредничество во взяточничестве и хранение наркотиков приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии строгого режима и штрафу в 6 млн рублей.

Напомним, чиновнику вменяли ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрату"), а его брату — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Приобретение и хранение наркотика").

По версии следствия, с октября по ноябрь 2023 г. руководитель департамента за вознаграждение перечислил бюджетные деньги — 8 млн руб. владельцу помещения в качестве компенсации за то, что администрация изъяла его имущества для реконструкции дорожной сети. За это муниципальный служащий потребовал передать через своего брата 6 млн рублей. Эти деньги он получал частями с февраля по апрель 2024 года. При задержании у одного из подозреваемых нашли значительное количество наркотика. Ранее сообщалось, что речь шла об участке под автомойкой в районе ТЦ "Парк Хаус", а требовали деньги от директора "Тет-а-тет М" Самвела Оганесяна. Задержали чиновника и его брата сотрудники ФСБ, следствие вели в СУ СКР по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31