Дело экс-главы депстроя Самары Василия Чернова отправили в суд

В Промышленный районный суд Самары отправили уголовное дело бывшего руководителя городского департамента градостроительства Василия Чернова и его брата Евгения Чернова. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Чиновнику вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрату"), а его брату — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Приобретение и хранение наркотика").

По версии следствия, с октября по ноябрь 2023 г. руководитель департамента за вознаграждение перечислил бюджетные деньги — 8 млн руб. владельцу помещения в качестве компенсации за то, что администрация изъяла его имущества для реконструкции дорожной сети. За это муниципальный служащий потребовал передать через своего брата 6 млн рублей. Эти деньги он получал частями с февраля по апрель 2024 года.

При задержании у одного из подозреваемых нашли значительное количество наркотика.

Напомним, по информации источников Волга Ньюс, речь идет об участке под автомойкой в районе ТЦ "Парк Хаус", а деньги требовали от директора "Тет-а-тет М" Самвела Оганесяна 6 млн рублей.