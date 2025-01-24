Дело экс-главы депстроя Самары Василия Чернова отправили в суд

В Промышленный районный суд Самары отправили уголовное дело бывшего руководителя городского департамента градостроительства Василия Чернова и его брата Евгения Чернова. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Чиновнику вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрату"), а его брату — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Приобретение и хранение наркотика").
По версии следствия, с октября по ноябрь 2023 г. руководитель департамента за вознаграждение перечислил бюджетные деньги — 8 млн руб. владельцу помещения в качестве компенсации за то, что администрация изъяла его имущества для реконструкции дорожной сети. За это муниципальный служащий потребовал передать через своего брата 6 млн рублей. Эти деньги он получал частями с февраля по апрель 2024 года.
При задержании у одного из подозреваемых нашли значительное количество наркотика.
Напомним, по информации источников Волга Ньюс, речь идет об участке под автомойкой в районе ТЦ "Парк Хаус", а деньги требовали от директора "Тет-а-тет М" Самвела Оганесяна 6 млн рублей.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?