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Мужчине грозит 3 года колонии за контрафактные сигареты "Марихуана и взятки": в Самаре арестовали главу депстроя Чернова вместе с братом В Тольятти судимый таксист избил битой пьяного клиента Силовики задержали главу департамента градостроительства Самары В Жигулевске угонщик протаранил несколько автомобилей

Преступления Происшествия

"Марихуана и взятки": в Самаре арестовали главу депстроя Чернова вместе с братом

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 апреля, суд Самарского района Самары отправил под арест главу департамента градостроительства Василия Чернова и его брата Евгения Чернова.

Фото: автора

Напомним, по информации источников Волга Ньюс, подозревают чиновника Василия Чернова в получении взятки 6 млн за изменение цены на землю под автомойкой в районе ТЦ "Парк Хаус".

Как стало известно в суде 11 апреля, брат чиновника Евгений Чернов трудился начальником участка ООО "СМ-Строй". Его и чиновника Василия Чернова задержали по делам, возбужденным по статьям о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, не позднее 3 февраля руководитель департамента градостроительства Василий Чернов потребовал от директора "Тет-а-тет М" Самвела Оганесяна 6 млн рублей.

Автомойка, о которой идет речь, принадлежала знакомой Оганесяна — Макаровой. Оганесян через В. Говаляна и Евгения Чернова должен был передать деньги Василию Чернову.

Сначала передали 500 тысяч. Позже, в Volkswagen Tiguan Евгению Чернову передали 10 тыс. руб. и муляж на сумму в 5,49 млн рублей. После этого братьев Черновых задержали сотрудники ФСБ. В суде прозвучало, что при обысках у Евгения Чернова обнаружили марихуану.

Адвокат Алексей Митусов при избрании меры пресечения чиновнику Василию Чернову просил приобщить к материалам суда почетные грамоты благодарственные письма.

Также от следователя прозвучало, что Василий Чернов согласился на оперативно-разыскные мероприятия сотрудников ФСБ для изобличения других возможных участников преступной схемы. Но ОРМ не состоялись по независящим от Чернова и ФСБ причинам.

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