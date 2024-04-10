Силовики задержали главу департамента градостроительства Самары

В Самаре задержали главу местного департамента градостроительства Василия Чернова. Информацию уже подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Чернова подозревают в получении взятки 6 млн рублей.

"Деньги передавались в два этапа и предназначались за помощь в искусственном завышении стоимости автомойки в Промышленном районе, которую городская администрация планировала выкупить для последующего развития территории", — сообщил Александр Хинштейн.

По информации источников Волга Ньюс, фабула может быть следующей. Землю под автомойкой, которую должен выкупить муниципалитет, оценили в 24 млн руб. место 18 млн. Известно, что в истории могут появиться новые фигуранты. Также источники считают, якобы привлечь к ответственности могут представителя некой фирмы Самвела Оганесяна.

Интересно, что, по данным ИАС Seldon.Basis, Чернов в 2014-2019 гг. был директором ООО "Агентство по взысканию долгов". Учредителем компании выступал Денис Фельдблит, которого источники "Волга Ньюс" называют участником различных не совсем прозрачных схем в сфере строительства. Фельдблит был фигурантом ряда уголовных дел, а декабре 2022 г. погиб под колесами внедорожника.