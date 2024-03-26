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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор депутату за мошенничество и взятку

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Промышленного района Самары 26 марта вынес приговор теперь уже бывшему депутату гордумы Жигулевска Денису Обищенко и его товарищу Егору Созинову. Их признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Обищенко еще и в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Напомним, история началась с того, что претензии правоохранителей возникли к замглавы Жигулевска Игорю Смураге. По версии следствия, представитель фирмы, которая специализируется на строительстве зданий, Артур Кобалян попросил Смурагу помочь снизить сумму налоговой недоимки.

"Подозреваемый ответил согласием и с мая по август 2021 г. получил в качестве взятки 23 млн руб. из ранее оговоренной суммы 30 млн руб. за совершение незаконных действий", — сообщали в управлении Следственного комитета по Самарской области.

Кроме Смураги, силовики задержали депутата городской думы Жигулевска Дениса Обищенко. По версии следствия, Обищенко был еще одним посредником для передачи взятки.

Также уточнялось, что замглавы администрации отдал двум привлеченным людям 14 млн руб. для передачи их сотрудникам ФНС. Девять миллионов рублей он оставил себе в качестве платы за посредничество. Но и посредники решили оставить все деньги себе и ничего не передавать налоговикам.

Кроме того, по версии следствия, в 2021 г. депутат городской думы передал через посредника взятку 40 тыс. рублей. Деньги предназначались должностному лицу ГИБДД за сдачу теоретической части экзамена на водительские права.

Смурагу судили некоторое время назад, отдельно. Интересно, что во время суда упоминали и известного федерального политтехнолога Владимира Перевозчикова. В итоге Смурагу приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. Сам он вину не признавал. А вот Обищенко и его товарищ Созинов выслушали приговор на этой неделе.

"Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

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