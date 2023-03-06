В орбиту дела замглавы Жигулевска Смураги оказался втянут политтехнолог Перевозчиков

В понедельник, 6 марта, бывший замглавы Жигулевска Игорь Смурага дал показания в суде Ленинского района Самары по своему уголовному делу. По информации сайта суда, Смурагу обвинили в крупном мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Как стало известно в заседании, речь в одном из эпизодов идет о выборах в думу Жигулевска 13 сентября 2020 года.

"Мы проводили социологические исследования под выборы в думу. Выборы были на 20 округах. Было более 60 кандидатов от разных партий. И надо было понять прогнозы, а также узнать, какие проблемы для жителей наиболее актуальны", - рассказал из-за решетки в зале суда сам Смурага.

По его словам, сам он только приступил к исполнению обязанностей и в проведении выборов не разбирался. А тут, мол, задание от начальства - провести социологические исследования. Смурага говорит, что пошел к некому старшему товарищу по фамилии Яковлев. Порешили, мол, что надо найти самозанятого, чтоб с ним оформить договор и уплатить меньше налогов. Яковлев посоветовал знакомого по фамилии Морозов. А параллельно развивалась, со слов Смураги, другая деятельность.

"Были приглашены политтехнологи из разных городов: Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. Был приглашен Перевозчиков Владимир, известный федеральный политтехнолог. Он сам формировал команду политтехнологов и отвечал за итоговые результаты", - рассказал Смурага суду.

Со слов Смураги, "команда политтехнологов" сама наняла еще "полевиков" (людей для работы "в полях"), которые, собственно, и проводили анкетирование граждан. Дальше, мол, все работы выполнили, деньги за это передали. Только правоохранители посчитали, что на самом деле деньги могли просто "попилить".

Впрочем, по настоянию адвокатов, в суде зачитали переписку Смураги и Перевозчикова в месенджере. Обсуждали они разное: например, что неплохо бы поехать куда-то с блондинкой и рыженькой. Но некоторые разговоры были и сугубо деловыми. В частности, Перевозчиков интересовался, когда переведут оплату. Кроме того, из переписок следует, что Перевозчиков планировал со Смурагой способы взаимодействия с полицейскими, чтоб не допустить митингов "красных" перед административным зданием в период распространения коронавирусной инфекции. Обсуждали и общих знакомых, с которыми вели дела: некоего куратора Морунову или "чего там с Гладченко и ее фондом?"

Всего, со слов Смураги, он передал Перевозчикову около 1,2 млн рублей. А еще по 150-300 тысяч отдавал каким-то "полевикам".

Напомним, ранее Следственный комитет сообщил и о других подозрениях относительно Смураги. В частности, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". По версии следствия, представитель фирмы, которая специализируется на строительстве зданий, Артур Кобалян попросил Смурагу помочь снизить сумму налоговой недоимки.

"Подозреваемый ответил согласием и с мая по август 2021 г. получил в качестве взятки 23 млн руб. из ранее оговоренной суммы 30 млн руб. за совершение незаконных действий", - сообщали в управлении Следственного комитета по Самарской области.

Кроме Смураги, силовики задержали депутата городской думы Жигулевска Дениса Обищенко. По версии следствия, Обищенко был еще одним посредником для передачи взятки.

Смурага вины и в этом случае не признавал и заявлял, что ему мстят силовики. В версии Смураги, в 2015-2016 гг. он разоблачал неких правоохранителей, и с тех пор его недолюбливают. Данные, впрочем, не подтверждены.