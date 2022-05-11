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Замглавы Жигулевска Игоря Смурагу уволили в связи с утратой доверия

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель главы по внутренней политике и социальным вопросам администрации Жигулевска Игорь Смурага пополнил реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Фамилия теперь уже бывшего чиновника появилась в "черном списке" в конце апреля под номером 3191.

Напомним, в отношении Игоря Смураги возбудили уголовное дело по статье ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). По версии следствия, представитель фирмы, которая специализируется на строительстве зданий, Артур Кобалян попросил Смурагу помочь снизить сумму налоговой недоимки.

"Подозреваемый ответил согласием и с мая по август 2021 г. получил в качестве взятки 23 млн руб. из ранее оговоренной суммы 30 млн руб. за совершение незаконных действий", — сообщали в управлении Следственного комитета по Самарской области.

Кроме Смураги силовики задержали депутата городской думы Жигулевска Дениса Обищенко. По версии следствия, Обищенко был еще одним посредником для передачи взятки.

Смурага вину не признавал и заявлял, что ему мстят силовики. В версии Смураги он разоблачал в 2015–2016 гг. неких правоохранителей, и с тех пор его недолюбливают. Такие данные, впрочем, не подтверждены.

Постановление о введении реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвердил в 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев. Этот список регулярно обновляется.

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