Самарский облсуд оставил замглавы Жигулевска под стражей до 11 мая

В понедельник, 11 апреля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на продление ареста замглавы Жигулевска Игоря Смураги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, 18 января 2022 г. Игоря Смурагу задержали по подозрению посредничестве при передаче крупной взятки.
20 января Самарский райсуд отправил его под стражу до 17 марта. Позже срок ареста продлили до 11 мая. Фигурант с этим не согласился, и его защитники подали апелляционные жалобы.
В итоге облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост