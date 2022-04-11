Самарский облсуд оставил замглавы Жигулевска под стражей до 11 мая

В понедельник, 11 апреля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на продление ареста замглавы Жигулевска Игоря Смураги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 18 января 2022 г. Игоря Смурагу задержали по подозрению посредничестве при передаче крупной взятки.

20 января Самарский райсуд отправил его под стражу до 17 марта. Позже срок ареста продлили до 11 мая. Фигурант с этим не согласился, и его защитники подали апелляционные жалобы.

В итоге облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений.