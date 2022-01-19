На замглавы Жигулевска заведено уголовное дело за посредничество во взяточничестве

В отношении заместителя главы городского округа Жигулевск по внутренней политике и социальным вопросам, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 6 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, представитель ООО, основным направлением деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, заинтересованный в снижении недоимки по налогам и сборам, обратился к заместителю главы Жигулевска с целью оказания последним помощи при решении указанного вопроса. На данное предложение подозреваемый ответил согласием и в период с мая по август 2021 г. получил в качестве взятки денежные средства в размере 23 млн руб., из ранее оговоренной суммы в размере 30 млн руб., за совершение заведомо незаконных действий.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Сотрудниками следственного управления проведены обыски по местам его проживания и работы, изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.