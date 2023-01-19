Бывшего замглавы администрации Жигулевска Игоря Смурагу отдадут под суд

Уголовное дело теперь уже бывшего заместителя главы администрации Жигулевска Игоря Смураги направили в суд. Кроме того, служители Фемиды будут разбираться в действиях его предполагаемых подельников.
Напомним, по версии следствия, заместитель главы по внутренней политике и социальным вопросам администрации Жигулевска Игорь Смурага выступил посредником, получил от представителя фирмы, которая специализируется на строительстве зданий, 23 млн руб. из оговоренной суммы 30 млн руб. за содействие в снижении недоимки по налогам. Тогда же сообщалось о задержании депутата гордумы Жигулевска Дениса Обищенко.
По версии следствия, замглавы администрации привлек к преступлению еще двоих человек, которым передал 14 млн руб. для передачи их сотрудникам ФНС. 9 млн руб. он оставил себе в качестве платы за посредничество. Однако посредники решили оставить все деньги себе и ничего не передавать налоговикам.
Кроме того, по версии следствия, в 2021 г. депутат городской думы передал через посредника взятку 40 тыс. рублей. Деньги предназначались должностному лицу ГИБДД за сдачу теоретической части экзамена на водительские права.
По данным Волга Ньюс, Игорь Смурага предстанет перед судом Жигулевска. А остальные обвиняемые окажутся на скамье подсудимых в Промышленном районе Самары.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.