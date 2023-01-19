16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывшего замглавы администрации Жигулевска Игоря Смурагу отдадут под суд В мэрии Самары рассказали, чем закончился поиск вандалов, испортивших троллейбусы Самарчанка, желавшая заработать на "бирже", потеряла 700 тыс. рублей В Тольятти рецидивист прописал в своей квартире 17 мигрантов В Шентале судимый за нетрезвую езду водитель устроил "пьяное" ДТП

Преступления Происшествия

Бывшего замглавы администрации Жигулевска Игоря Смурагу отдадут под суд

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Уголовное дело теперь уже бывшего заместителя главы администрации Жигулевска Игоря Смураги направили в суд. Кроме того, служители Фемиды будут разбираться в действиях его предполагаемых подельников.

Напомним, по версии следствия, заместитель главы по внутренней политике и социальным вопросам администрации Жигулевска Игорь Смурага выступил посредником, получил от представителя фирмы, которая специализируется на строительстве зданий, 23 млн руб. из оговоренной суммы 30 млн руб. за содействие в снижении недоимки по налогам. Тогда же сообщалось о задержании депутата гордумы Жигулевска Дениса Обищенко.

По версии следствия, замглавы администрации привлек к преступлению еще двоих человек, которым передал 14 млн руб. для передачи их сотрудникам ФНС. 9 млн руб. он оставил себе в качестве платы за посредничество. Однако посредники решили оставить все деньги себе и ничего не передавать налоговикам.

Кроме того, по версии следствия, в 2021 г. депутат городской думы передал через посредника взятку 40 тыс. рублей. Деньги предназначались должностному лицу ГИБДД за сдачу теоретической части экзамена на водительские права.

По данным Волга Ньюс, Игорь Смурага предстанет перед судом Жигулевска. А остальные обвиняемые окажутся на скамье подсудимых в Промышленном районе Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5