В Самаре предъявили обвинение заместителю главы администрации Жигулевска, депутату городской думы и местному жителю. Об этом сообщили в региональном Следственном Управлении СК РФ.
В зависимости от роли каждого их обвиняют в посредничестве во взяточничестве, мошенничестве и даче взятки.
Как сообщалось ранее, чиновник выступил посредником, получил от представителя ООО 23 млн руб. из оговоренной суммы 30 млн руб. за содействие в снижении недоимки по налогам.
По версии следствия, замглавы администрации привлек к преступлению еще двоих человек, которым передал 14 млн руб. для передачи их сотрудникам ФНС. 9 млн руб. он оставил себе в качестве платы за посредничество. Однако посредники решили оставить все деньги себе и ничего не передавать налоговикам.
Кроме того, в 2021 г. депутат городской думы передал через посредника взятку 40 тыс. рублей. Деньги предназначались должностному лицу ГИБДД за сдачу теоретической части экзамена на водительские права.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.