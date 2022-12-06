Замглавы администрации Жигулевска предъявили обвинение

В Самаре предъявили обвинение заместителю главы администрации Жигулевска, депутату городской думы и местному жителю. Об этом сообщили в региональном Следственном Управлении СК РФ.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в посредничестве во взяточничестве, мошенничестве и даче взятки.

Как сообщалось ранее, чиновник выступил посредником, получил от представителя ООО 23 млн руб. из оговоренной суммы 30 млн руб. за содействие в снижении недоимки по налогам.

По версии следствия, замглавы администрации привлек к преступлению еще двоих человек, которым передал 14 млн руб. для передачи их сотрудникам ФНС. 9 млн руб. он оставил себе в качестве платы за посредничество. Однако посредники решили оставить все деньги себе и ничего не передавать налоговикам.

Кроме того, в 2021 г. депутат городской думы передал через посредника взятку 40 тыс. рублей. Деньги предназначались должностному лицу ГИБДД за сдачу теоретической части экзамена на водительские права.