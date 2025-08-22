16+
Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев в Тольятти вручил паспорта талантливым школьникам региона

ТОЛЬЯТТИ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 22 августа, в День Государственного флага РФ губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти вручил паспорта школьникам Самарской области, достигшим 14-летнего возраста. Это активисты "Движения Первых", которые показывают значительные достижения в учебе, спорте или общественной деятельности.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Торжественная церемония состоялась на площадке НПЦ "Транспорт будущего" в рамках всероссийской гражданско-патриотической акции "Мы — граждане России!". Она проводится общественным движением детей и молодежи "Движение Первых". Паспорт и экземпляр Конституции РФ получили 15 школьников. Глава региона, начиная церемонию, поздравил ребят с Днем Государственного флага РФ.

"Это особый государственный праздник, который позволяет нам вспомнить нашу славную историю и традиции, которые закладывали наши родители, наши дедушки и бабушки, и посмотреть в наше будущее. Я вас поздравляю с этим праздником! — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к ребятам. — Сегодня с большой гордостью вручаю вам паспорта Российской Федерации. Стран много. Великая страна, лучшая страна, самая сильная, самая красивая — одна. Нам посчастливилось с вами в ней жить. Но еще с большой честью мы живем в Самарской области. В регионе, который является сердцем России, где всю нашу славную историю люди добрые, люди сильные ковали и оружие Победы, ковали техническую славу, ковали наши успехи в спорте".

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что задача регионального правительства — создавать условия, чтобы молодежь могла комфорт жить, учиться и работать в Самарской области.

"Когда мы с вами, школьниками и студентами, встречаемся, то видим в вас самого главного и строгого заказчика нашей работы, — сказал губернатор. — Самая главная задача нашей работы — чтобы жизнь так быстро менялась в лучшую сторону при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, при поддержке правительства России, чтобы и в Кошках, и в Новокуйбышевске, и в Самаре были видны эти изменения".

После церемонии вручения паспортов Вячеслав Федорищев пообщался со школьниками. Ребята рассказали главе региона о своих достижениях и планах на будущее, задали ему свои вопросы. В завершение встречи губернатор пожелал школьникам успехов.

