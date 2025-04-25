В Самаре ограничат движение из-за велосоревнований

В выходные 26 и 27 апреля в Самаре ограничат движение для проведения соревнований по велоспорту.

Ограничение будет действовать с 8:00 до 13:00 на ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор, а также на Проезде № 2, по ул. Дальней, от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Кроме того, на этих улицах будут запрещены остановка и стоянка с 18:00 25 апреля до 13:00 27 апреля.

Автобусы № 83 и 88 будут следовать по скорректированной схеме.